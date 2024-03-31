Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Мексиці на пляжі знайшли тіла китайських нелегалів, які прямували до США

У Мексиці на пляжі знайшли тіла китайських нелегалів, які прямували до США

31 березня, 2024 неділя
17:00
Світ Мексика туризм

У п'ятницю, 29 березня, на пляжі в мексиканському штаті Оахака були знайдені тіла 8 громадян Китаю, які намагались нелегально потрапити до США

Про це повідомляє BBC.

За словами правоохоронців, 7 жінок і чоловік перебували на борту човна, яким керував мексиканець, який вирушив у четвер зі штату Чьяпас, що на кордоні з Гватемалою.

Ще одна людина вижила. Що сталося з власником човна, поки що невідомо.

У прокуратурі штату Оахака заявили, що тіла загиблих були знайдені біля пляжу в містечку Плайя-Вісенте. Причини аварії з'ясовуються, прокуратура співпрацює з посольством Китаю в Мексиці, щоб ідентифікувати жертв.

Як зазначили у виданні, за останні роки кількість мігрантів, які намагаються в'їхати до США з Мексики, постійно зростає. Так, понад 6,3 мільйона мігрантів нелегально в'їхали в США з 2021 року.

А минулого року на американо-мексиканському кордоні було затримано понад 37 тисяч громадян Китаю, що приблизно в 50 разів більше, ніж два роки тому.

  • У грудні минулого року берегова охорона Марокко врятувала в морі поблизу узбережжя країни 115 нелегальних мігрантів.
Теги:
Китай
Мексика
мігранти
США
Читайте також:
Віталій Кличко
30 березня, 2024 субота
Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Окупанти
30 березня, 2024 субота
Росіяни спробують оточити Харків, взявши його в кільце, - майор запасу НГУ Гетьман
польща україна , біженці
29 березня, 2024 п'ятниця
Польща планує надати біженцям з України право змінити статус перебування: подробиці
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.07
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
31 березня
17:00
Інтерв’ю
Олексій Гетьман
Майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман про плани росіян наступати й про те, на яких напрямках це найімовірніше
16:59
Оновлено
Володимир Зеленський
"Нікому у світі не можна залишатись осторонь": Зеленський вшанував пам’ять вбитих у Бучі
16:29
Александар Вучич
Вучич обіцяє, що Сербія збиватиме підозрілі об’єкти у повітряному просторі країни
16:18
Вибух
Росіяни вдарили по Харкову вдень 31 березня
16:12
фейк
"Україна збереже воєнний стан після завершення війни": Центр стратегічних комунікацій спростував фейк
16:02
OPINION
Орест Сохар
​Путін - "шиїт"... ІДІЛ обіцяє конкретно взятися за РФ і за бункерного
15:52
Ексклюзив
В Харкові активізувались "ждуни" Росії, - депутатка облради Куц
15:33
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Через слабкість Кремля теракти в Росії будуть продовжуватись, - генерал запасу СБУ Ягун
15:15
Азовське море
Путін наказав облаштовувати курорти в окупованому Приазов’ї
15:03
Буча
Друга річниця визволення Бучі: 514 жителів Київщини досі лишаються зниклими безвісти, 180 тіл - невпізнані
14:58
Король Чарльз
Король Чарльз відвідав великодню церковну службу
14:52
Кирило Буданов
"Може становити серйозну проблему": Буданов про будівництво росіянами залізниці на ТОТ
14:36
евакуація
Протягом березня з прифронтових територій Запорізької області евакуювали 30 людей
14:28
Чехія
Медведчук впливав на депутатів Європарламенту: в Празі викрили його мережу, - Укрінформ
14:25
Оновлено
Укрзалізниця, тварини
Після випадку з нацгвардійцем та лабрадором Ермі у тамбурі Укрзалізниця удосконалить правила перевезення тварин
14:16
Папа Римський
"Всіх на всіх!": Папа Франциск закликав Україну та Росію до якнайширшого обміну усіх полонених
14:03
Анн Ідальго
Російським і білоруським спортсменам не будуть раді на Олімпіаді, - мер Парижа
14:02
OPINION
Олексій Панич
Тези про "пушкіністів" і "толстоєвських" не працюють на Заході
13:54
Віталій Кличко
Повторний наступ росіян на Київ: Кличко зробив заяву
13:32
Другий інцидент за тиждень: у США баржа врізалася в міст
13:30
Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший
Філіппіни реорганізують відомства з морської безпеки на тлі напруженості з Китаєм
13:05
Фінляндія
Очільниця МЗС Фінляндії допустила можливість введення військ в Україну в довгостроковій перспективі
13:02
Оновлено
Вірмено-азербайджанський кордон
Азербайджан заявив про накопичення військ Вірменії біля кордонів. В Єревані заперечили
12:57
крилата ракта "Калібр"
Буданов заявив, що росіяни накопичили "Калібри" й, імовірно, застосують їх найближчим часом
12:45
міст_потяг
На Житомирщині потяг наїхав на 17-річну дівчину: вона померла
12:32
хмара пилу
Німеччину та Швейцарію накрила хмара пилу із Сахари
12:27
порт
Росіяни намагаються захистити Чорноморський флот, встановлюючи баржі біля входу в порт у Новоросійську, - британська розвідка
12:04
Кирило Буданов
"Для нас це дуже вигідно": Буданов пояснив користь від рейдів російських добровольців для ЗСУ
12:01
OPINION
Валерій Пекар
Незалежність периферій поставить хрест на Росії
11:58
Ченс Пердомо
Актор серіалу "Покоління V" 27-річний Ченс Пердомо загинув унаслідок ДТП
11:28
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У Туреччині затримали 51 особу за підозрою у зв'язках із ІДІЛ, - МВС
11:23
Окупанти вночі масовано обстріляли Борову на Харківщині: загинув 19-річний хлопець, є поранений
10:54
сирія бойовики
У Сирії на людному ринку вибухнув автомобіль: щонайменше семеро людей загинули і десятки поранені
10:27
Фукусіма
Делегації Китаю і Японії вперше обговорили скидання води з АЕС у Фукусімі
10:23
Франція
Франція поставить Україні сотні одиниць бронетехніки і ракети Aster
10:07
OPINION
Валерій Чалий
Справжню небезпеку приховує законопроєкт про спецмісії
09:47
Оновлено
Атака шахедів, ЗСУ
Росія атакувала Україну ракетами і "шахедами": під прицілом були Харків, Одещина, Львівщина і Херсонщина, є загиблий і поранені
09:43
російська армія, мобілізація
Путін підписав указ про весняний призов, планують прийняти на службу 150 тис. росіян
09:38
війна з Росією нафта ППО безпілотник
ISW: РФ не здатна належним чином захиститися від атак українських БПЛА
09:06
Чарльз Браун
США представили альтернативний план наземного наступу ЦАХАЛу на Рафах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV