У Мексиці на пляжі знайшли тіла китайських нелегалів, які прямували до США

Про це повідомляє BBC.

За словами правоохоронців, 7 жінок і чоловік перебували на борту човна, яким керував мексиканець, який вирушив у четвер зі штату Чьяпас, що на кордоні з Гватемалою.

Ще одна людина вижила. Що сталося з власником човна, поки що невідомо.

У прокуратурі штату Оахака заявили, що тіла загиблих були знайдені біля пляжу в містечку Плайя-Вісенте. Причини аварії з'ясовуються, прокуратура співпрацює з посольством Китаю в Мексиці, щоб ідентифікувати жертв.

Як зазначили у виданні, за останні роки кількість мігрантів, які намагаються в'їхати до США з Мексики, постійно зростає. Так, понад 6,3 мільйона мігрантів нелегально в'їхали в США з 2021 року.

А минулого року на американо-мексиканському кордоні було затримано понад 37 тисяч громадян Китаю, що приблизно в 50 разів більше, ніж два роки тому.