У Мексиці на пляжі знайшли тіла китайських нелегалів, які прямували до США
У п'ятницю, 29 березня, на пляжі в мексиканському штаті Оахака були знайдені тіла 8 громадян Китаю, які намагались нелегально потрапити до США
Про це повідомляє BBC.
За словами правоохоронців, 7 жінок і чоловік перебували на борту човна, яким керував мексиканець, який вирушив у четвер зі штату Чьяпас, що на кордоні з Гватемалою.
Ще одна людина вижила. Що сталося з власником човна, поки що невідомо.
У прокуратурі штату Оахака заявили, що тіла загиблих були знайдені біля пляжу в містечку Плайя-Вісенте. Причини аварії з'ясовуються, прокуратура співпрацює з посольством Китаю в Мексиці, щоб ідентифікувати жертв.
Як зазначили у виданні, за останні роки кількість мігрантів, які намагаються в'їхати до США з Мексики, постійно зростає. Так, понад 6,3 мільйона мігрантів нелегально в'їхали в США з 2021 року.
А минулого року на американо-мексиканському кордоні було затримано понад 37 тисяч громадян Китаю, що приблизно в 50 разів більше, ніж два роки тому.
- У грудні минулого року берегова охорона Марокко врятувала в морі поблизу узбережжя країни 115 нелегальних мігрантів.
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