Байден переплутав війну в Україні з війною у Газі

Про це повідомляє Sky News.

Виступаючи перед зустріччю з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні, Байден говорив про необхідність доставити в Україну "додаткову кількість продовольства і товарів" і "продовжувати відкривати інші шляхи для постачання в Україну".

За словами президента, продовольство і матеріали будуть доставлені за допомогою Йорданії, і що США сподіваються на створення "морського коридору для доставки великих обсягів гуманітарної допомоги".

"Найближчими днями ми збираємося приєднатися до наших друзів в Йорданії та інших країн, які надають додаткову авіаційну допомогу", - зазначив він.

Також Байден двічі помилково згадав про повітряні бомбардування для допомоги Україні, коли насправді він говорив про Газу.

У стенограмі його виступу, опублікованій Білим домом у п'ятницю ввечері, його слова були виправлені, передає The Telegraph.

Згідно зі звітом федерального спеціального прокурора Роберта Гура, Байден не повинен постати перед судом за неналежне зберігання секретних документів, оскільки присяжні вважатимуть його "співчутливим, доброзичливим, літнім чоловіком з поганою пам'яттю".

Занепокоєння щодо його віку і гостроти розуму дійшло до виборців. Згідно з нещодавнім опитуванням, 86% американців вважають, що 81-річний Байден застарий для другого терміну перебування в Білому домі.

Попри те, що на публіці Байден ставиться до теми свого віку з гумором, його помічники також занепокоєні тим, що в ЗМІ дедалі частіше з'являються повідомлення про його старіння.