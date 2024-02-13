Сенатори США непублічно висловлюють занепокоєння через вік і здоров'я Байдена - єдиного кандидата в президенти від демократів

Про це повідомляє The Hill.

Сенатори-демократи публічно відкидають заяви про занепокоєння віком та станом здоров'я Джо Байдена, проте приватно вони визнають, що це одне з найбільших занепокоєнь напередодні виборів, оскільки багато виборців сумніваються в його здатності виконувати свою роботу.

За словами сенаторів-демократів, які нещодавно спілкувалися з Байденом, він досі має гострий розум, що суперечить твердженням спеціального радника Роберта Гура про те, що президент не пам'ятає, в які роки він був віцепрезидентом.

Сенатор Пітер Велч заявив, що "Байден може перемогти", але закликав його не ігнорувати занепокоєння виборців щодо його віку.

"Байден повинен розв'язувати проблему віку. Він повинен проявити енергію і показати, яким є майбутнє, а не просто бити Трампа, - наголосив він. - Від кампанії Байдена має бути реальний прояв енергії та орієнтації на майбутнє".

Однак доповідь Гура посилила занепокоєння щодо віку Байдена. Багато демократів вважають, що спеціальний радник зробив дешевий постріл у Байдена, описавши його як літню людину з проблемами пам'яті, але вони також занепокоєні тим, що це закріплює занепокоєння громадськості.

Девід Аксельрод, який працював головним стратегом колишнього президента Обами, заявив, що доповідь спеціального радника, в якій неодноразово згадується пам'ять Байдена, "доходить до суті того, що зараз мучить Байдена в політичному плані, а саме поширеного страху, що він не впорається з цим завданням".

Сенатори-демократи негласно визнають, що вікове питання є великою проблемою, особливо серед молодих виборців, які, на їхню думку, мають вирішальне значення для перемоги Байдена.

Однак, за їхніми словами, вже занадто пізно шукати нового кандидата, оскільки праймеріз вже розпочалися, а до "супервівторка" залишилося лише кілька тижнів.

Сенатори вважають, що віцепрезидентка Гарріс могла б замінити Байдена в списку кандидатів, якби він вибув з перегонів влітку або восени, але вони не вважають це перспективним варіантом, враховуючи її низький рейтинг, який впав до 38% в середині грудня.