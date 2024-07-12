Байден під час виступу помилково назвав Зеленського "президентом Путіним"
Президент США Джо Байден під час виступу на сцені помилково назвав президента України Володимира Зеленського "президентом Путіним"
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Я хочу передати слово президентові України, який має стільки ж мужності, скільки й рішучості. Пані та панове, президент Путін", - сказав зі сцени Байден.
Натомість він сам швидко відреагував на свою ж помилку та виправився, заявивши, що Зеленський переможе Путіна.
Як повідомляє "РБК-Україна", один із журналістів нагадав Байдену про те, що той переплутав Зеленського з Путіним. Водночас американський президент заявив, що вважає Вашингтонський саміт "найбільш успішним", судячи з реакції багатьох лідерів держав.
"Скільки разів на цьому саміті ви чули, що інші лідери держав мені дякували? Багато хто дякував мені і казав, що ми досягнули цього завдяки Байдену, завдяки лідерству США. Гадаю, це була найбільш успішний саміт за дуже тривалий час. І знайдіть мені світового лідера, який думає інакше", - сказав Байден.
- Напередодні The New York Times повідомляло, що невелика група давніх помічників і радників президента США Джо Байдена намагаються придумати план, щоб переконати американського лідера знятися з виборчих перегонів
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