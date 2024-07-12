Байден під час виступу помилково назвав Зеленського "президентом Путіним"

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Я хочу передати слово президентові України, який має стільки ж мужності, скільки й рішучості. Пані та панове, президент Путін", - сказав зі сцени Байден.

Натомість він сам швидко відреагував на свою ж помилку та виправився, заявивши, що Зеленський переможе Путіна.

Як повідомляє "РБК-Україна", один із журналістів нагадав Байдену про те, що той переплутав Зеленського з Путіним. Водночас американський президент заявив, що вважає Вашингтонський саміт "найбільш успішним", судячи з реакції багатьох лідерів держав.

"Скільки разів на цьому саміті ви чули, що інші лідери держав мені дякували? Багато хто дякував мені і казав, що ми досягнули цього завдяки Байдену, завдяки лідерству США. Гадаю, це була найбільш успішний саміт за дуже тривалий час. І знайдіть мені світового лідера, який думає інакше", - сказав Байден.