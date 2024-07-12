Деякі радники Байдена шукають, як переконати його знятися з перегонів, - NYT

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що останніми днями група радників і помічників намагалася знайти способи переконати Байдена відійти від виборчої кампанії. Натомість наразі немає жодних ознак того, що будь-яка з дискусій дійшла до самого американського президента.

Деякі радники Байдена вважають, що їм доведеться переконати президента в кількох речах. Зокрема у тому, що він не зможе перемогти колишнього президента Дональда Трампа й водночас інший кандидат, наприклад віцепрезидентка Камала Гарріс, зможе виграти.

Крім цього, вони хочуть запевнити Байдена, що коли він зніметься з перегонів, то процес вибору іншого кандидата буде впорядкованим і не перетвориться на хаос у Демократичній партії.

Натомість у Білому домі заперечують ці заяви та називають це "неправдою".

"Однозначно, це неправда. Команда президента Байдена рішуче підтримує його", - сказав речник Білого дому Ендрю Бейтс.

Людина, знайома з груповою динамікою, повідомила виданню, що в найближчому оточенні політика таких розмов не ведеться, що він, як і раніше, налаштований на участь у перегонах та все ще вірить, що є найкращою людиною, яка може перемогти Трампа.

Що відомо про чутки щодо хвороби Байдена

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну. Згідно з опитуванням CNN, після дебатів 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

28 червня Джо Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим.

Білий дім 2 липня прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США.

Згодом президент США Джо Байден назвав дебати з Дональдом Трампом "поганим епізодом": він заявив, що через хворобу погано себе почував.

Водночас 5 липня Байден заявив, що не потребує проведення спеціальних неврологічних або когнітивних тестів, адже проходить подібні перевірки щодня, коли має ухвалювати важливі рішення.

Крім того, видання New York Post оприлюднило інформацію, згідно з якою, фахівець з хвороби Паркінсона Кевін Каннард на початку року зустрічався з особистим лікарем президента США Джо Байдена у Білому домі.