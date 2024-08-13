Байден вперше прокоментував ситуацію у Курській області

Про це пише Barron's з посиланням на AFP.

Джо Байден вперше висловився щодо ситуації на Курщині під час спілкування зі журналістами у Нью-Орлеані.

"Це створює справжню дилему для Путіна. Ми у прямому, постійному контакті з українцями. Це все, що я збираюся сказати про це, поки що", — заявив президент США