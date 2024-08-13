Байден вперше прокоментував ситуацію у Курській області
У вівторок, 13 серпня, президент США Джо Байден вперше висловився щодо ситуації у Курській області
Про це пише Barron's з посиланням на AFP.
Джо Байден вперше висловився щодо ситуації на Курщині під час спілкування зі журналістами у Нью-Орлеані.
"Це створює справжню дилему для Путіна. Ми у прямому, постійному контакті з українцями. Це все, що я збираюся сказати про це, поки що", — заявив президент США
- 13 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що, якщо очільника Кремля Володимира Путіна турбують події у Курський області, він може припинити війну.
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