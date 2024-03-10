Байден запускає рекламу за $30 млн із жартами про свій вік

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що ролик, який починається з того, що Байден з посмішкою визнає, що він "не молодий хлопець", з'являється на екранах в той час, коли президент намагається заспокоїти занепокоєння виборців щодо свого віку.

"Це не секрет. Але ось у чому справа – я знаю, як зробити щось для американського народу", - скаже Байден у рекламі.

У кампанії Байдена кажуть, що рекламний ролик з’явиться під час трансляції March Madness на таких телеканалах, як ESPN і TNT, а також Comedy Central і FX. Реклама буде націлена на ключові ринки в Мічигані, Пенсільванії, Вісконсині, Джорджії, Арізоні, Неваді та Північній Кароліні, а також з’являтиметься на платформах соціальних мереж.