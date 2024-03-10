Байден запускає рекламу за $30 млн із жартами про свій вік
Президент Сполучених Штатів Джо Байден запускаю нову телевізійну рекламу за $30 млн, у якій будуть висміювати його вік
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що ролик, який починається з того, що Байден з посмішкою визнає, що він "не молодий хлопець", з'являється на екранах в той час, коли президент намагається заспокоїти занепокоєння виборців щодо свого віку.
"Це не секрет. Але ось у чому справа – я знаю, як зробити щось для американського народу", - скаже Байден у рекламі.
У кампанії Байдена кажуть, що рекламний ролик з’явиться під час трансляції March Madness на таких телеканалах, як ESPN і TNT, а також Comedy Central і FX. Реклама буде націлена на ключові ринки в Мічигані, Пенсільванії, Вісконсині, Джорджії, Арізоні, Неваді та Північній Кароліні, а також з’являтиметься на платформах соціальних мереж.
- Сенатори від демократів побоюються, що вік і стан здоров'я президента Байдена можуть коштувати їм Білого дому, однак не бажають висловлюватися публічно, оскільки він є єдиним кандидатом від їхньої партії на виборах у 2024 році.
- Згодом Байден висловив оптимізм щодо своєї здатності керувати країною, посилаючись на свій вік, який викликає суперечки серед деяких виборців.
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