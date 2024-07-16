Байден заявив, що готовий провести повторні дебати з Трампом у вересні
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив про готовність провести ще одні дебати з кандидатом у президенти Дональдом Трампом вже у вересні
Про це повідомляє NBC News.
"Я буду вести з ним дебати тоді, коли ми домовимося про них. І я погодився на дебати з ним у вересні", - заявив Байден.
Водночас він наголосив, що він "на коні".
"Де ви були? Я провів 22 великі заходи, зустрів тисячі людей, приголомшливі натовпи. Багато що відбувається. Я на коні", - сказав Байден.
Він зазначив, що демонструє американському народу, що володіє "всіма своїми здібностями", і йому не потрібні записки або телепрограми.
"Я можу вийти і відповісти на будь-які запитання. І я стояв там, коли НАТО було в місті. Я стояв там протягом години і відповідав на запитання", - наголосив американський лідер.
- Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп 27 червня провели перші дебати. Телеканал "Еспресо" демонстрував дебати наживо.
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