Байден заявив, що готовий провести повторні дебати з Трампом у вересні

Про це повідомляє NBC News.

"Я буду вести з ним дебати тоді, коли ми домовимося про них. І я погодився на дебати з ним у вересні", - заявив Байден.

Водночас він наголосив, що він "на коні".

"Де ви були? Я провів 22 великі заходи, зустрів тисячі людей, приголомшливі натовпи. Багато що відбувається. Я на коні", - сказав Байден.

Він зазначив, що демонструє американському народу, що володіє "всіма своїми здібностями", і йому не потрібні записки або телепрограми.

"Я можу вийти і відповісти на будь-які запитання. І я стояв там, коли НАТО було в місті. Я стояв там протягом години і відповідав на запитання", - наголосив американський лідер.