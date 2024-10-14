Байден заявив, що США готові до переговорів з Росією, Китаєм і КНДР для зменшення ядерної загрози
Президент США Джо Байден заявив, що країна готова провести переговори без попередніх умов з Росією, Китаєм та Північною Кореєю щодо зменшення ядерної загрози
Про це йдеться в заяві Білого дому.
"Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози. Немає користі ні для наших країн, ні для світу від того, щоб попередити прогрес у скороченні ядерних арсеналів", - заявив американський президент.
За його словами, ядерні ризики підривають норми й угоди, над запровадженням яких країни спільно працювали. Вони також суперечать життєво важливій роботі теперішніх Нобелівських лауреатів.
"Давайте всі черпатимемо натхнення від цьогорічних лауреатів Нобелівської премії миру та знову візьмемо участь у життєво важливій роботі зі створення безпечнішого світу", - наголосив Байден.
- Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що КНДР буде прискорювати кроки, аби стати військовою наддержавою з ядерною зброєю, та не виключатиме її застосування в разі нападу ворогів.
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