Бельгія виділяє €150 млн на відбудову України
Бельгійський уряд виділяє 150 млн євро на проєкти з відновлення інфраструктури України. Відповідну угоду 17 липня підписали прем'єри країн Денис Шмигаль й Александер Де Кроо під час онлайн-зустрічі
Про це повідомив український прем'єр-міністр у телеграм.
Як зазначається, кошти будуть спрямовані зокрема на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у Київській і Чернігівській областях.
Як підкреслив Шмигаль, підписана угода спрощує реалізацію спільних програм і проєктів Бельгії та України, сприятиме відновленню, економічному і соціальному розвитку нашої держави.
Також згідно з угодою Бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні.
"Дякуємо Бельгії за непорушну підтримку України в боротьбі за нашу свободу, незалежність і європейське майбутнє", - додав український прем'єр.
- Наприкінці червня стало відомо, що Бельгія профінансує першу архітектурну трансформацію школи на Київщині, яка була пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів. Загалом у межах пілоту планують відбудувати 5 шкіл.
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