Бельгія виділяє €150 млн на відбудову України

Про це повідомив український прем'єр-міністр у телеграм.

Як зазначається, кошти будуть спрямовані зокрема на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у Київській і Чернігівській областях.

Як підкреслив Шмигаль, підписана угода спрощує реалізацію спільних програм і проєктів Бельгії та України, сприятиме відновленню, економічному і соціальному розвитку нашої держави.

Також згідно з угодою Бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні.

"Дякуємо Бельгії за непорушну підтримку України в боротьбі за нашу свободу, незалежність і європейське майбутнє", - додав український прем'єр.