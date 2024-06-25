За кошти Бельгії: в Україні обрали першу школу для архітектурної трансформації
Бельгія профінансує першу архітектурну трансформацію школи на Київщині, яка була пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів. Загалом у межах пілоту планують відбудувати 5 шкіл
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Зазначається, що школа в селі Київської області стане першою, яка в межах пілоту пройде архітектурну трансформацію. Процес модернізації розпочнеться протягом року за фінансування Бельгії.
Фото: Михайло ФедоровЗа словами Федорова, це буде абсолютно новий підхід до шкільного простору - з великою площею перед школою, внутрішнім двориком для відпочинку на свіжому повітрі, амфітеатром для навчання та більшими актовими залами.
Повоєнна відбудова навчальних закладів відбуватиметься на основі представлених раніше дизайн-проєктів для трансформації шкільних просторів. Загалом за підтримки партнерів відбудують 5 шкіл, які постраждали через війну.
Фото: Михайло Федоров"Школи не мають нагадувати приміщення лікарні. Вони повинні бути схожими на маленький офіс Google чи Netflix, на місце, де народжуються проривні ідеї та мрії. Умови, у яких відбувається освітній процес і формування дітей як особистостей, дуже важливі", - додав Федоров.
- У Запоріжжі почалось будівництво перших п'яти підземних шкіл-укриттів: навчання у них проходитиме у дві зміни.
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