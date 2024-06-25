За кошти Бельгії: в Україні обрали першу школу для архітектурної трансформації

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зазначається, що школа в селі Київської області стане першою, яка в межах пілоту пройде архітектурну трансформацію. Процес модернізації розпочнеться протягом року за фінансування Бельгії.

Фото: Михайло Федоров

За словами Федорова, це буде абсолютно новий підхід до шкільного простору - з великою площею перед школою, внутрішнім двориком для відпочинку на свіжому повітрі, амфітеатром для навчання та більшими актовими залами.

Повоєнна відбудова навчальних закладів відбуватиметься на основі представлених раніше дизайн-проєктів для трансформації шкільних просторів. Загалом за підтримки партнерів відбудують 5 шкіл, які постраждали через війну.

Фото: Михайло Федоров

У Запоріжжі почалось будівництво перших п'яти підземних шкіл-укриттів: навчання у них проходитиме у дві зміни.

"Школи не мають нагадувати приміщення лікарні. Вони повинні бути схожими на маленький офіс Google чи Netflix, на місце, де народжуються проривні ідеї та мрії. Умови, у яких відбувається освітній процес і формування дітей як особистостей, дуже важливі", - додав Федоров.