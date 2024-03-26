Без лідерства США Україна не зможе виграти цю війну, - очільник МЗС Литви

Про це повідомляє Європейська правда.

Згідно з повідомлення литовського зовнішньополітичного відомства, на спільній зустрічі очільників МЗС Литви, Латвії та Естонії з американським колегою Ентоні Блінкеном обговорили "питання регіональної безпеки, продовження допомоги Україні та ключові цілі саміту НАТО у Вашингтоні".

"Якщо ми продовжуватимемо малювати для себе червоні лінії замість того, щоб розробляти плани перемоги України, Росія та інші авторитарні країни продовжуватимуть свою агресію. Без лідерства США Україна не зможе виграти цю війну", - заявив Ландсбергіс.

Окрім цього, литовський міністр подякував США за військову присутність у країнах Балтії, додавши, що "трансатлантичний зв’язок є ключовим фактором у забезпеченні європейської безпеки та заснованого на правилах міжнародного порядку".