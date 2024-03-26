Без лідерства США Україна не зможе виграти цю війну, - очільник МЗС Литви
Під час зустрічі з Ентоні Блінкеном у Вашингтоні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україна не зможе перемогти у війні, якщо США не продемонструють лідерство
Про це повідомляє Європейська правда.
Згідно з повідомлення литовського зовнішньополітичного відомства, на спільній зустрічі очільників МЗС Литви, Латвії та Естонії з американським колегою Ентоні Блінкеном обговорили "питання регіональної безпеки, продовження допомоги Україні та ключові цілі саміту НАТО у Вашингтоні".
"Якщо ми продовжуватимемо малювати для себе червоні лінії замість того, щоб розробляти плани перемоги України, Росія та інші авторитарні країни продовжуватимуть свою агресію. Без лідерства США Україна не зможе виграти цю війну", - заявив Ландсбергіс.
Окрім цього, литовський міністр подякував США за військову присутність у країнах Балтії, додавши, що "трансатлантичний зв’язок є ключовим фактором у забезпеченні європейської безпеки та заснованого на правилах міжнародного порядку".
-
У п'ятницю, 22 березня, міністерство оборони Литви заявило про передачу Збройним Силам України протидронових систем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.02 Купівля 39.02Продаж 39.55
- EUR Купівля 42.26Продаж 43.03
- Актуальне
- Важливе