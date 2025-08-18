Без підтримки Китаю війна РФ проти України була б неможлива, - глава МЗС Німеччини Вадефуль

Його слова цитує Spiegel.

"Без нього війна агресії проти України була б неможлива", – заявив Вадефуль, маючи на увазі Китай.

Німецький міністр нагадав, що Пекін є найбільшим постачальником РФ товарів подвійного призначення, які росіяни можуть використовувати як для цивільних, так і військових цілей. Водночас КНР купує найбільше нафти Москви.

На спільній пресконференції з главою МЗС Японії Вадефуль також акцентував, що Китай неодноразово погрожував в односторонньому порядку змінити статус-кво в Південнокитайському і Східнокитайському морях та в Тайванській протоці та змістити кордони на свою користь.

"Будь-яка ескалація матиме серйозні наслідки для глобальної безпеки та світової економіки в цьому чутливому центрі міжнародної торгівлі", – заявив очільник МЗС ФРН.