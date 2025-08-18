Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Без підтримки Китаю війна РФ проти України була б неможлива, - глава МЗС Німеччини Вадефуль

Без підтримки Китаю війна РФ проти України була б неможлива, - глава МЗС Німеччини Вадефуль

Дар'я Куркіна
18 серпня, 2025 понедiлок
10:59
Світ Йоганн Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганнн Вадефуль вважає, що війна Росії проти України була б неможлива без китайської підтримки для Москви

Зміст

Його слова цитує Spiegel.

"Без нього війна агресії проти України була б неможлива", – заявив Вадефуль, маючи на увазі Китай.

Німецький міністр нагадав, що Пекін є найбільшим постачальником РФ товарів подвійного призначення, які росіяни можуть використовувати як для цивільних, так і військових цілей. Водночас КНР купує найбільше нафти Москви.

На спільній пресконференції з главою МЗС Японії Вадефуль також акцентував, що Китай неодноразово погрожував в односторонньому порядку змінити статус-кво в Південнокитайському і Східнокитайському морях та в Тайванській протоці та змістити кордони на свою користь.

"Будь-яка ескалація матиме серйозні наслідки для глобальної безпеки та світової економіки в цьому чутливому центрі міжнародної торгівлі", – заявив очільник МЗС ФРН.

  • Зокрема, ЗМІ писали: Путін бачить Китай гарантом безпеки України, Трамп проти військ НАТО на території України.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
політика
МЗС
Німеччина
Війна з Росією
Читайте також:
зерно, зернова угода
Автор Юлія Юліна
15 серпня, 2025 п'ятниця
"Зерновий поїзд вирушив новим маршрутом": УЗ вперше доставила збіжжя з Молдови до порту Чорноморськ
Ілларіон Павлюк
Автор Анатолій Буряк
16 серпня, 2025 субота
Ілларіон Павлюк написав великий підлітковий роман, що є дзеркальним відображенням "Пітьми": про що він
Автор Ксенія Золотова
16 серпня, 2025 субота
"Купуй своє": Білорусь обмежує імпорт із РФ, Москва готує відповідь
Київ
+19.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
18 серпня
11:16
Ексклюзив
Не факт, що Трамп цього хотів, але він вбиває економіку РФ, - політолог Загородній
11:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європейці спробують захисти Зеленського від Трампа, а Путін задоволено спостерігає. Акценти світових ЗМІ 18 серпня
11:03
Оновлено
РФ 18 серпня вдарила по Харкову, Запоріжжю, Одесі та Сумах: є загиблі й постраждалі
11:00
Аналітика
долар євро валюта обмін
Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро
10:48
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 18 серпня: скільки коштує євро й долар
10:40
Ексклюзив
Максим Буткевич
Є дві основні речі, без яких у полоні дуже важко, - звільнений з полону журналіст Буткевич
10:38
Окупанти вивозять кримських дітей у Пензу замість обіцяного табору на узбережжі півострова, - "Жовта Стрічка"
10:33
морські дрони Magura V7
Українці воюють креативно і дивують світ інноваційними рішеннями, - експерт Бадрак
10:33
імпорт електроенергії
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам: ситуація в енергосистемі 18 серпня
10:22
В Україні затримали 10 учасників каналу збуту важких наркотиків, які щомісяця отримували 16 млн грн від контрабанди
10:07
Ексклюзив
Трамп і Путін
Є три версії, чому Трамп не може домовитися з Путіним, - Краєв
10:00
OPINION
Напередодні переговорів Зеленський-Трамп. Логіка сторін
09:58
система ППО Patriot, встановлена на військовій базі в Польщі
За ніч Сили ППО збили 88 зі 140 ворожих дронів
09:41
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Вірю у мудрість наших дипломатів, але ми маємо постійно готуватися до війни, до її продовження чи розвʼязання Росією нової, - Сирський
09:29
ядерна зброя
Закони Defence City мають працювати не для "обраних", а для сильного ОПК: виробники зброї звернулись до депутатів
09:21
Олександр Сирський
"Другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії": Сирський заявив, що РФ перекидає частини з Сумщини на Запоріжжя
09:06
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 182 бої: майже третина з них на Покровському напрямку
08:58
Дональд Трамп
"Великий день у Білому домі": Трамп про заплановану зустріч із Зеленським та європейськими лідерами
08:57
Зеленський
Зеленський готовий піти на компроміс і погодитись на закінчення війни за поточною лінією фронту, - FT
08:54
Ексклюзив
ЗСУ
Схоже на повне оточення окупантів: офіцер Штик 93-ї ОМБр "Холодний Яр" про наслідки спроб ворожого прориву біля Покровська
08:34
Радослав Сікорський
"Достатньо їх дотримуватися, і війна закінчиться": Сікорський нагадав РФ про гарантії недоторканності кордонів України
08:27
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія поновила постачання танків і БТР на Запоріжжя, - Андрющенко
08:10
OPINION
Сім умов Путіна
08:10
Ексклюзив
Максим Буткевич
Полон – це мікромодель "руского міра", - Максим Буткевич
08:06
У Росії заявили, що ФСБ нібито запобігла теракту на Кримському мосту
07:49
США, Південна Корея
США та Південна Корея розпочали військові навчання за участі 21 тис. солдатів
07:28
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у Вашингтон
07:19
Петер Мадяр
Угорська опозиція вимагає від РФ утриматися від втручання в зовнішню політику
07:15
Інфографіка
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 2 танки, 43 артсистеми та 940 військових
06:44
президент США Дональд Трамп
Трамп заявив, що Зеленський може припинити війну "практично негайно, якщо захоче"
06:42
видобуток нафти, нафта
Ціни на нафту впали через відсутність тиску на РФ з боку США після зустрічі Трампа й Путіна на Алясці
06:27
Катаріна Матернова
ЄС підтримує Україну обʼєднаною і не потерпить миру, який означатиме її капітуляцію, - Матернова
06:16
Александар Вучич
Вучич: протягом 10 днів ми затримаємо усіх учасників заворушень, але надзвичайний стан не впроваджуватиметься
05:57
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський відповів на кожен пункт "нового" плану Путіна, описаного західними ЗМІ після саміту на Алясці. Урсула фон дер Ляєн підтримала
00:02
Президент Франції Еммануель Макрон
"Є тільки один агресор – Росія": Макрон виступив із заявою після зустрічі Коаліції охочих
2025, неділя
17 серпня
23:00
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
З'явилося перше фото української ракети "Фламінго", здатної долати відстань у понад 3 000 км
22:48
РФ двічі вдарила ФАБами по селу в Запорізькій області: загинув підліток, серед поранених - діти
22:41
Трамп путін
Предстоятель УПЦ США Антоній: вітати Путіна означає зневажати могили полеглих, плювати на сльози вдів і матерів та стояти глухим перед криками дітей
22:19
Грав генерала Зода у фільмах про Супермена: у віці 87 років помер актор Теренс Стемп
21:29
Марко Рубіо
Рубіо: капітуляція Росії чи капітуляція України наразі неможлива, проте імовірні українські територіальні поступки обговорюватимуться
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV