Без підтримки Китаю війна РФ проти України була б неможлива, - глава МЗС Німеччини Вадефуль
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганнн Вадефуль вважає, що війна Росії проти України була б неможлива без китайської підтримки для Москви
Його слова цитує Spiegel.
"Без нього війна агресії проти України була б неможлива", – заявив Вадефуль, маючи на увазі Китай.
Німецький міністр нагадав, що Пекін є найбільшим постачальником РФ товарів подвійного призначення, які росіяни можуть використовувати як для цивільних, так і військових цілей. Водночас КНР купує найбільше нафти Москви.
На спільній пресконференції з главою МЗС Японії Вадефуль також акцентував, що Китай неодноразово погрожував в односторонньому порядку змінити статус-кво в Південнокитайському і Східнокитайському морях та в Тайванській протоці та змістити кордони на свою користь.
"Будь-яка ескалація матиме серйозні наслідки для глобальної безпеки та світової економіки в цьому чутливому центрі міжнародної торгівлі", – заявив очільник МЗС ФРН.
- Зокрема, ЗМІ писали: Путін бачить Китай гарантом безпеки України, Трамп проти військ НАТО на території України.
