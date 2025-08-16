Путін бачить Китай гарантом безпеки України, Трамп проти військ НАТО на території України, - Axios
Під час саміту на Алясці російський диктатор Володимир Путін та американський президент Дональд Трамп обговорювали питання міжнародних гарантій подальшої безпеки України у випадку припинення вогню. На думку керівника РФ, одним із таких гарантів міг би виступити Китай
Про це із посиланням на власного обізнаного співрозмовника ввечері 16 серпня повідомив американський інформаційний портал Axios.
"Путін дійсно казав про свою готовність обговорити гарантії безпеки для України, повідомило джерело. Але він назвав Китай як одного з можливих гарантів, імовірно, натякаючи, що він буде проти сил безпеки, що складаються з військ НАТО", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Трамп підтримав пропозицію Італії щодо гарантій безпеки для України без вступу до НАТО, - Мелоні
Під час телефонної розмови після саміту, до якої долучилися Трамп, Зеленський і деякі європейські політики, президент США, як стверджує інше джерело Axios, теж наголосив, що він би був проти присутності на території України сил НАТО в якості гарантування миру.
"Трамп заявив, що це не буде місія НАТО, але Україна сподівається, що США візьмуть у ній певну участь. Чиновник (з яким спілкувалися журналісти Axios - ред.) сказав, що це питання буде обговорено додатково під час візиту Зеленського до Білого дому", - наголошується у матеріалі.
- Найближчого понеділка, 18 серпня, тобто вже післязавтра, Зеленський матиме зустріч з Трампом у Вашингтоні. За даними New York Times, не виключено, що українського президента при цьому супроводжуватиме хтось з лідерів країн Європи.
- За оцінкою політолога Володимира Горбача, на цій зустрічі у Вашингтоні Трамп передасть Зеленському план Путіна, почутий ним від російського диктатора під час саміту на Алясці.
