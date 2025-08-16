Трамп підтримав пропозицію Італії щодо гарантій безпеки для України без вступу до НАТО, - Мелоні

Про це йдеться на сайті уряду Італії.

"Я вважаю позитивним той факт, що в Україні з'являються проблиски миру. Угода все ще є складною, але нарешті можливою, особливо після багатомісячного застою на лінії фронту. Тільки Україна може вести переговори про умови та свої території",- наголосила Мелоні.

Ключовим моментом, за її словами, є забезпечення надійних гарантій безпеки для України, які змогли б запобігти майбутнім російським вторгненням.

Читайте також: Путін отримав світову увагу, а Трамп – спільне фото: головні підсумки зустрічі на Алясці

"Тільки надійні та вірогідні гарантії в цьому напрямі зможуть запобігти новим війнам і агресії.

У цьому контексті президент Трамп сьогодні підтримав італійську ідею гарантій безпеки, що базуються на 5-й статті НАТО", - зазначила італійська прем'єрка.

Суть пропозиції полягає у формуванні положення про колективну безпеку, що дозволить Україні розраховувати на підтримку всіх своїх партнерів, включно зі США, у разі нового нападу.

"Європейські держави залишаються єдиними в підтримці України на цьому етапі переговорів. Шлях до миру не є простим, але важливо, що його розпочато", - підсумувала Мелоні.