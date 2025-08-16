Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Трамп підтримав пропозицію Італії щодо гарантій безпеки для України без вступу до НАТО, - Мелоні

Трамп підтримав пропозицію Італії щодо гарантій безпеки для України без вступу до НАТО, - Мелоні

Марія Науменко
16 серпня, 2025 субота
18:37
Світ Джорджа Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що президент США Дональд Трамп підтримав її пропозицію щодо гарантій безпеки для України, натхнених 5-ю статтею НАТО

Зміст

Про це йдеться на сайті уряду Італії.

"Я вважаю позитивним той факт, що в Україні з'являються проблиски миру. Угода все ще є складною, але нарешті можливою, особливо після багатомісячного застою на лінії фронту. Тільки Україна може вести переговори про умови та свої території",- наголосила Мелоні.

Ключовим моментом, за її словами, є забезпечення надійних гарантій безпеки для України, які змогли б запобігти майбутнім російським вторгненням.

Читайте також: Путін отримав світову увагу, а Трамп – спільне фото: головні підсумки зустрічі на Алясці 

"Тільки надійні та вірогідні гарантії в цьому напрямі зможуть запобігти новим війнам і агресії.
У цьому контексті президент Трамп сьогодні підтримав італійську ідею гарантій безпеки, що базуються на 5-й статті НАТО", - зазначила італійська прем'єрка.

Суть пропозиції полягає у формуванні положення про колективну безпеку, що дозволить Україні розраховувати на підтримку всіх своїх партнерів, включно зі США, у разі нового нападу.

"Європейські держави залишаються єдиними в підтримці України на цьому етапі переговорів. Шлях до миру не є простим, але важливо, що його розпочато", - підсумувала Мелоні.

  • Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським після саміту з Путіним на Алясці заявив, що російський диктатор наполягає на отриманні контролю над усією територією Донбасу.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Італія
Президент США
Війна з Росією
Дональд Трамп
НАТО
США
підтримка України
переговори з РФ
гарантії безпеки
"Олександрія" - "Металіст 1925" 1:4 (16.08.2025)
"Динамо" розбило "Епіцентр", "Металіст 1925" розтрощив "Олександрію", "Карпати" зіграли у нічию з "Колосом". Результати й розклад матчів 3-го туру УПЛ
19:35
Ілларіон Павлюк
Ілларіон Павлюк написав великий підлітковий роман, що є відображенням "Пітьми": про що він
19:34
Україна Польща
В уряді Польщі вважають, що Україна має зберегти перспективу членства в ЄС та НАТО
19:02
Ексклюзив
Володимир Горбач
Трамп викликає Зеленського до Вашингтона, щоб передати йому план Путіна, - політолог Горбач
18:51
лісові пожежі
Згоріла територія розміром із Лондон: Іспанія бореться з масштабними лісовими пожежами
18:11
Ексклюзив
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем (США)
Сенатор Грем каже Трампу своєю заявою, що той може завершити війну і виграти Нобелівську премію миру цьогоріч, - політолог Мотиль
18:02
OPINION
Путін хоче стати Брежнєвим
17:54
Оновлено
Війна з РФ, Курахівський напрямок, Донбас
Чого хоче Путін в обмін на передачу йому всього Донбасу: інсайди від Bloomberg, New York Times, Axios
17:26
Мін’юст планово оновлюватиме реєстри Дії: коли застосунок не працюватиме
17:02
Хабаровський суднобудівний завод звільнить 70% працівників через брак замовлень, - ЦПД
16:25
Від початку доби на фронті відбулося 68 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
16:17
Огляд
Ілля Забарний, ПСЖ
Єврокубковий тиждень без перемог і трансфер Забарного в ПСЖ: головні новини українського спорту за тиждень
16:15
ЗСУ
Одне біля Сіверська, друге в напрямку Костянтинівки: росіяни окупували два села на Донеччині, - ОСУВ "Дніпро"
16:15
реакція соцмереж на червону доріжку перед путіним
Американські солдати у формі стелили доріжку перед Путіним: реакція соцмереж
16:02
OPINION
Путін та Сі розглядають Дональда Трампа як тимчасовий дискомфорт
15:41
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: найближчими днями РФ може посилити тиск на фронті
15:37
У Волгограді фіксують густий дим у районі НПЗ, влада обмежувала польоти літаків
15:22
Коаліція охочих
Макрон після саміту Трампа й Путіна анонсував зустріч Коаліцій охочих
14:45
Затриманий у Польщі за підозрою у військовому шпигунстві казахстанський дипломат Ануар Бакібай
Дипломат з Казахстану працював у Києві, шпигував для Росії, а попався у Польщі: усі подробиці
14:32
Оновлено
повінь у Пакистані
Повінь у Пакистані: кількість жертв зросла до 307, сотні зникли безвісти
14:05
OPINION
Трамп розсуває межі сприйняття і прийняття зла
13:50
Ексклюзив
Чим інтенсивніші у нас почуття, тим гірше ми думаємо: психотерапевт Кечур про психологічні пастки тривалих конфліктів
13:43
Трамп путін
На Алясці говорили про гарантії безпеки для України поза форматом НАТО, - ЗМІ
13:37
Оновлено
Дональд Туск
"Росія не має права вето на вступ України до ЄС чи НАТО": європейські лідери підготували спільну заяву після зустрічі Трампа з Путіним
13:26
Юрій Ушаков
Помічник Путіна: тема імовірної тристоронньої зустрічі за участю Зеленського на Алясці не підіймалася
13:09
У Харкові чоловік порізав ножем поліцейського та співробітників ТЦК: чим закінчилося
12:46
"Купуй своє": Білорусь обмежує імпорт із РФ, Москва готує відповідь
12:44
Віктор Орбан
Орбан про зустріч Путіна і Трампа: Світ став безпечнішим
12:37
Ексклюзив
Купʼянськ
Росіяни планують окупувати Купʼянськ до 24 серпня, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
12:06
Дональд Трамп
Трамп після зустрічі з Путіним і розмови із Зеленським: Найкращий спосіб завершити війну - укласти мирну угоду
12:06
OPINION
Порожні результати зустрічі на Алясці
11:39
Оновлено
Трамп і Путін
The Economist пише, що на Алясці могли узгодити попереднє повітряне перемир’я: в ОП заперечують
11:33
Окупанти знімають постановочні відео захоплень населених пунктів України для "переможних" звітів перед Кремлем, - ГУР
11:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Триває дочистка ворожих ДРГ, ситуація під контролем: офіцер ЗСУ Цехоцький з Покровського напрямку
11:17
Ліндсі Грем
Сенатор Грем: Війна може закінчитися до Різдва, якщо зустрінуться лідери США, України та Росії
10:34
Оновлено
Зеленський і Трамп
Зеленський 18 серпня зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
10:11
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путіну є чим пишатись після зустрічі з Трампом, - політолог Шлінчак
10:02
Ексклюзив
Путін пропонує спершу прямі перемовини у Стамбулі, а потім перемир'я
Найбільший страх для Путіна - втрата керованості, - психотерапевт Кечур
10:01
OPINION
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
09:31
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Трамп програв: Чаленко про зустріч на Алясці
Більше новин
