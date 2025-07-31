Безсмертний пояснив, про що сигналізує словесна перепалка між Трампом та Медведєвим

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Роман Безсмертний.

"На мою думку, ця перепалка між Трампом та Медведєвим свідчить про те, що, по-перше, Трамп не збирається вчиняти серйозних дій. По-друге, з боку РФ ця перепалка – підготовка власного населення до проголошення при необхідності того, що називається "вітчизняна війна". Це явно проскакує в останніх заявах, які були зроблені Лавровим, зокрема про те, що РФ самотужки веде війну", - прокоментував Роман Безсмертний.

За його словами, була також ціла тирада заяв від оточення Путіна про те, що Росія повинна закритися та вести війну самостійно. Всі прекрасно розуміють, що на сьогодні Росія нездатна вести широкомасштабну війну без Північної Кореї, Китаю, Ірану. Однак це підкреслює те, що всередині РФ ситуація накручується.

"Не можу зрозуміти, за яких аргументів Дональд Трамп кинувся у перепалку з Медведєвим. На мій погляд, це взагалі щось безглузде, але якраз і сигналізує, що навряд чи Трамп готується до серйозних дій. Європейські аналітики не можуть пояснити цю словесну перепалку і кажуть, що є якийсь подразник, який дуже сильно дратує Трампа щодо Путіна. Я можу назвати цей подразник", - зауважив дипломат.

На його думку, Трамп врешті-решт починає розуміти чи йому повідомляють про те, що вся ця історія з файлами Епштейна була нічим іншим, ніж операцією вербування самого Трампа та окремого кола американських політиків.

"Це вербування здійснювалося через чеські спецслужби. А такі особи, як Роберт Макконнелл, як Івана Зельнічкова, перша дружина Трампа, були тими, через кого ця вербовка здійснювалася. Очевидно, що це поєднання настільки чіпляє Дональда Трампа, що він дратується та починає вдаватися до якоїсь дискусії з цим Медведєвим. Хоча насправді, не треба було на це звертати увагу. А те, що Путін відмовчується, це теж свідчення того, що проробляється операція, яка явно спрямована у тому числі проти Дональда Трампа. А розмови про війну між США та РФ, про яку говорить Медведєв, то всі розуміють, - нездатність Росії вести масштабні війни у нинішній ситуації, які б поєднували в собі компоненти міжконтинентальних ударів і так далі", - резюмував Безсмертний.