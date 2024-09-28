Блінкен заявив, що слова Китаю про мир в Україні не збігаються з діями
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен після зустрічі з очільником МЗС Китаю Ван Ї заявив, що заяви Пекіна про мир в Україні не збігаються з діями
Про це інформує Reuters.
Вказано, що переговори Ентоні Блінкена та Ван Ї відбулись в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Держсекретар розповів, що наголосив на серйозному занепокоєнні США щодо підтримки Китаєм оборонної промислової бази Росії та порушив питання "небезпечних і дестабілізуючих дій" Пекіна в Південнокитайському морі.
Блінкен заявив, що близько 70% верстатів, які імпортує Росія, і 90% мікроелектроніки, походять з Китаю і Гонконгу, і що це допомагає Москві виробляти ракети, бронетехніку і боєприпаси, необхідні для війни в Україні.
"Тож коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче бачити припинення конфлікту, а з іншого боку, дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які фактично допомагають Путіну продовжувати агресію, це зовсім не узгоджується", - наголосив Блінкен.
- Раніше прем'єрка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала Китай за підтримку Росії у війні проти України. Пекін має нести відповідальність за свою діяльність.
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