Блінкен заявив, що слова Китаю про мир в Україні не збігаються з діями

Про це інформує Reuters.

Вказано, що переговори Ентоні Блінкена та Ван Ї відбулись в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Держсекретар розповів, що наголосив на серйозному занепокоєнні США щодо підтримки Китаєм оборонної промислової бази Росії та порушив питання "небезпечних і дестабілізуючих дій" Пекіна в Південнокитайському морі.

Блінкен заявив, що близько 70% верстатів, які імпортує Росія, і 90% мікроелектроніки, походять з Китаю і Гонконгу, і що це допомагає Москві виробляти ракети, бронетехніку і боєприпаси, необхідні для війни в Україні.

"Тож коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче бачити припинення конфлікту, а з іншого боку, дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які фактично допомагають Путіну продовжувати агресію, це зовсім не узгоджується", - наголосив Блінкен.