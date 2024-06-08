Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Bloomberg: Столтенберг відмовляється від ідеї створення п'ятирічного фонду військової допомоги для України

Bloomberg: Столтенберг відмовляється від ідеї створення п'ятирічного фонду військової допомоги для України

8 червня, 2024 субота
07:33
Світ Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасовує плани щодо створення фонду військової допомоги Україні на 100 млрд євро упродовж наступних п'яти років

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на ознайомлених співрозмовників.

Зазначається, що нова пропозиція, яка може отримати підтримку під час зустрічі очільників оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі наступного тижня, передбачає загальні витрати держав Альянсу на допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро на рік.

Як пише видання, Туреччина закликала союзників НАТО уникати того, щоб будь-яка координація допомоги "створювала враження активнішого залучення Альянсу у конфлікт".

За даними Bloomberg, ця пропозиція передбачає, що відсоток відрахувань тієї чи іншої країни залежатиме від розміру ВВП. Дані про загальні витрати, ймовірно, публікуватимуться у щорічній доповіді.

Очікується, що відрахування США становитимуть половину від згаданої суми, а частина, що залишиться, розподілятиметься між іншими країнами НАТО.

Як підкреслюють журналісти, така пропозиція має широку підтримку членів НАТО, водночас Угорщина наполягає на можливості відмовитися від збільшення розміру допомоги Україні.

  • Нагадаємо, 30 травня генсек НАТО Столтенберг мав запропонувати державам-членам Північноатлантичного альянсу виділяти щонайменше €40 млрд на військову допомогу Україні кожного року.
Теги:
Україна
Війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
допомога Україні
Читайте також:
на фото: Хав'єр Мілей
7 червня, 2024 п'ятниця
Президент Аргентини Мілей, імовірно, не поїде на Саміт миру у Швейцарії: причина
Юрій Вовчук
Автор Уляна Стельмашова
5 червня, 2024 середа
Американський підприємець Юрій Вовчук про свого діда, соратника Бандери: "Якби українці та американці прислухались до Івана Вовчука у 50-60-х роках, то ситуація зараз була б іншою"
Байден проти Путіна
6 червня, 2024 четвер
"Варити жабу, підвищуючи градус, щоб не вистрибнула": Defense Express про заяву Байдена щодо використання зброї США на 200 миль
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.12
    Купівля 40.12
    Продаж 40.7
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
8 червня
09:04
Одеса пляж
В Одесі відкрився перший пляж для відпочинку
09:00
Огляд
Свині солов’їні, забуті труси й котики вербальні - 5 книг, які формують особистість
08:45
Оновлено
вибух в Севастополі
Росія заявила про збиття безпілотників над 6 областями і двох катерів біля Криму
08:43
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН Гутерреш не поїде на Глобальний саміт миру
08:17
Путін під час звернення на тему теракту в Підмосков'ї
ISW оцінив "теорію перемоги" Путіна, яка нібито зорієнтована на виснаження України у війні з РФ
08:08
Девід Кемерон
Голова МЗС Британії став жертвою пранкера, який видав себе за Порошенка
07:31
ППО, обстріл, ЗСУ
Українська ППО вночі знищила 9 "шахедів" і ракету Х-59
07:24
ворожа бронемашина втрати рф
Сили оборони за добу ліквідували 1210 окупантів, 36 артсистем та 9 танків ворога
07:17
Зеленський Байден
Зеленський поділився з Байденом "дуже відвертою оцінкою" ситуації на фронті, - Кірбі
07:12
Едгарс Рінкевичс
"Треба діяти терміново і жорстко": президент Латвії закликав призупинити статус кандидата на вступ до ЄС для Грузії
07:05
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія утримує в Азовському морі 3 ракетоносії, у Чорному морі чергує один корабель
07:04
Вільям Андерс
У США в авіакатастрофі загинув астронавт місії Apollo 8, який першим облетів Місяць
06:15
Хусити
Єменські хусити затримали 11 співробітників ООН
05:34
Базиліка Святого Петра у Ватикані
Ексспівробітника Ватикану, який намагався продати зниклий з архіву рукопис 17 сторіччя, заарештували
04:53
Samsung Electronics
У Південній Кореї профспілка Samsung вперше оголосила страйк
04:04
На фото: російські книжки
У 32 українських онлайн-магазинах виявили російські книжки
03:33
Укрзалізниця для економії електроенергії змінить графік руху приміських електропоїздів по всій Україні
03:21
Оновлено
шахед
Росія атакувала Україну "шахедами" вночі 8 червня
02:54
енергетики
Уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК
02:20
У Києві двоє чоловіків напали на волонтерку
Напад на волонтерку у Києві: одному з підозрюваних обрали запобіжний захід
01:49
Енергоатом
В Україні до мережі під'єднали енергоблок-тисячник, який перебував на ремонті
00:57
У Молдові знайшли уламки БПЛА
У Молдові перевірять інформацію про російський дрон над "ПМР"
00:23
Сергій Ребров
Євро-2024: Ребров оголосив фінальну заявку збірної України
2024, п'ятниця
7 червня
23:50
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
У Копенгагені здійснили напад на прем'єрку Данії: подробиці
23:39
Сергій Сидорчук (праворуч), Польща -Україна
Польща - Україна 3:1: онлайн-трансляція товариського матчу перед Євро-2024
23:39
Михайло Мудрик (праворуч), Польща - Україна
Збірна України програла Польщі у товариському матчі перед Євро-2024
23:01
ЗРК Patriot
Німеччина розглядає можливість передачі Україні ще одного комплексу Patriot, - Bloomberg
22:59
Наслідки обстрілу Нікопольщини
Росіяни 7 червня вбили жителя Нікопольщини
22:33
Юлія Тимошенко
У Росії оголосили в розшук Юлію Тимошенко
22:32
Білий Дім
У США обговорюють можливе збільшення розгортання стратегічних ядерних озброєнь для стримування РФ
22:02
Марія Захарова
"Закон про статус англійської мови готує Україну до окупації": російські фейки та маніпуляції за 7 червня
21:52
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Відправка військових інструкторів в Україну: Макрон натякнув на формування коаліції
21:37
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Китай домагається капітуляції України, - дипломат Чалий
21:35
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (праворуч)
Україна та Франція підписали угоди щодо фінансування критичної інфраструктури
21:31
Людмила Оляновська
Україна завоювала першу медаль на ЧЄ з легкої атлетики
21:26
Денис Шмигаль
В Україні зруйновано чи пошкоджено 73% ТЕС: Шмигаль розповів про ситуацію в енергосистемі через атаки РФ
21:15
Еммануель Макрон
Важливий етап для дострокового миру: Макрон підтвердив участь у Саміті миру й розповів про свої очікування
21:13
Еммануель Макрон
Макрон оголосив про постачання першої серії літаків Mirage 2000 та старт навчань для пілотів і техніків
20:45
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Франції, де долучився до відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії та зустрівся з делегаціями Конгресу США
20:36
В Україні держоргани повинні відмовитись від кондиціонерів, - Шмигаль
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV