Bloomberg: Столтенберг відмовляється від ідеї створення п'ятирічного фонду військової допомоги для України

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на ознайомлених співрозмовників.

Зазначається, що нова пропозиція, яка може отримати підтримку під час зустрічі очільників оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі наступного тижня, передбачає загальні витрати держав Альянсу на допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро на рік.

Як пише видання, Туреччина закликала союзників НАТО уникати того, щоб будь-яка координація допомоги "створювала враження активнішого залучення Альянсу у конфлікт".

За даними Bloomberg, ця пропозиція передбачає, що відсоток відрахувань тієї чи іншої країни залежатиме від розміру ВВП. Дані про загальні витрати, ймовірно, публікуватимуться у щорічній доповіді.

Очікується, що відрахування США становитимуть половину від згаданої суми, а частина, що залишиться, розподілятиметься між іншими країнами НАТО.

Як підкреслюють журналісти, така пропозиція має широку підтримку членів НАТО, водночас Угорщина наполягає на можливості відмовитися від збільшення розміру допомоги Україні.