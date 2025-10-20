Болгарія готова пропустити літак Путіна для зустрічі з Трампом у Будапешті
У МЗС Болгарії кажуть, що готові створити повітряний коридор для літака російського диктатора Володимира Путіна, аби той дістався Будапешта для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом
Про це заявив болгарський міністр закордонних справ Георгій Георгієв, пише БНР.
"Болгарія надасть повітряний коридор для президента Росії Володимира Путіна, якщо буде запропоновано, щоб він дістався до Будапешта для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом", – йдеться в матеріалі.
За словами Георгієва, "коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, найлогічніше, щоб така зустріч була опосередкована всіма можливими засобами".
Зокрема, журналісти уточнили в глави МЗС Болгарії, чи означає це, що Софія надасть повітряний коридор для літака Путіна.
"А як пропонується провести зустріч, якщо один з учасників не може на неї потрапити?" – відповів міністр.
- 16 жовтня президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
- Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у будь-якому форматі, який сприятиме результату.
- 21 жовтня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сірято відвідає Вашингтон на тлі можливої зустрічі Трампа й Путіна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.43Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе