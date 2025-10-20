Болгарія готова пропустити літак Путіна для зустрічі з Трампом у Будапешті

Про це заявив болгарський міністр закордонних справ Георгій Георгієв, пише БНР.

"Болгарія надасть повітряний коридор для президента Росії Володимира Путіна, якщо буде запропоновано, щоб він дістався до Будапешта для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом", – йдеться в матеріалі.

За словами Георгієва, "коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, найлогічніше, щоб така зустріч була опосередкована всіма можливими засобами".

Зокрема, журналісти уточнили в глави МЗС Болгарії, чи означає це, що Софія надасть повітряний коридор для літака Путіна.

"А як пропонується провести зустріч, якщо один з учасників не може на неї потрапити?" – відповів міністр.