Болгарський круїзний лайнер врізався в стіну на Дунаї в Австрії: 11 людей постраждали
У ніч на суботу, 30 березня, болгарський круїзний лайнер врізався в бетонну стіну шлюзу на річці Дунай у місті Ашах-ан-дер-Донау на півночі Австрії, у результаті чого постраждали 11 людей
Про це повідомляє Reuters.
За словами представника поліції сусіднього міста Ефердінг, на борту лайнера перебувало близько 160 пасажирів, які прямували з Баварії в Німеччині до австрійського міста Лінц.
Як зазначили у поліції, 11 постраждалих були госпіталізовані, а судно змогло продовжити свій шлях після аварії.
Місцеві ЗМІ повідомили, що ще шестеро людей отримали менш серйозні травми, які не потребували медичного втручання.
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26 березня у місті Балтимор, що в американському штаті Мериленд, вантажне судно врізалося в міст Френсіса Скотта Кі. Після цього міст обвалився, транспорт з моста впав у воду. Відомо про щонайменше 6 загиблих.
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