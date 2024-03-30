Болгарський круїзний лайнер врізався в стіну на Дунаї в Австрії: 11 людей постраждали

Про це повідомляє Reuters.

За словами представника поліції сусіднього міста Ефердінг, на борту лайнера перебувало близько 160 пасажирів, які прямували з Баварії в Німеччині до австрійського міста Лінц.

Як зазначили у поліції, 11 постраждалих були госпіталізовані, а судно змогло продовжити свій шлях після аварії.

Місцеві ЗМІ повідомили, що ще шестеро людей отримали менш серйозні травми, які не потребували медичного втручання.