Болгарський парламент проголосував за відставку уряду Денкова
Парламент Болгарії одноголосно прийняв відставку прем’єр-міністра Ніколая Денкова та його уряду 6 березня
Про це повідомляє The Sofia Globe.
Національні збори сьогодні, 6 березня, проголосували за відставку уряду Денкова. Прем’єр-міністр обіймав посаду протягом дев’яти місяців.
Зазначено, що рішення було прийняте одноголосно: у 240-мандатному парламенті 216 депутатів проголосували "за", ніхто не утримався й не проголосував "проти".
- 5 березня Ніколай Денков подав у відставку. Він прийняв таке рішення на тлі суперечок між ГЕРБ та ПЗ-ДБ щодо вибору нових членів регуляторних органів і кандидатури міністра закордонних справ. Зокрема, новина з’явилася після оприлюднення партією ГЕРБ проєкту коаліційної угоди. Тоді члени ПЗ-ДБ, до якої входить Денков, побачили в цьому прогрес у переговорах щодо продовження правління.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.16 Купівля 38.16Продаж 38.67
- EUR Купівля 41.33Продаж 42.15
- Актуальне
- Важливе