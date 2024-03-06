Болгарський парламент проголосував за відставку уряду Денкова

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Національні збори сьогодні, 6 березня, проголосували за відставку уряду Денкова. Прем’єр-міністр обіймав посаду протягом дев’яти місяців.

Зазначено, що рішення було прийняте одноголосно: у 240-мандатному парламенті 216 депутатів проголосували "за", ніхто не утримався й не проголосував "проти".