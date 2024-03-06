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Болгарський парламент проголосував за відставку уряду Денкова

6 березня, 2024 середа
14:10
Світ Болгарія, парламент

Парламент Болгарії одноголосно прийняв відставку прем’єр-міністра Ніколая Денкова та його уряду 6 березня

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Національні збори сьогодні, 6 березня, проголосували за відставку уряду Денкова. Прем’єр-міністр обіймав посаду протягом дев’яти місяців.

Зазначено, що рішення було прийняте одноголосно: у 240-мандатному парламенті 216 депутатів проголосували "за", ніхто не утримався й не проголосував "проти".

  • 5 березня Ніколай Денков подав у відставку. Він прийняв таке рішення на тлі суперечок між ГЕРБ та ПЗ-ДБ щодо вибору нових членів регуляторних органів і кандидатури міністра закордонних справ. Зокрема, новина з’явилася після оприлюднення партією ГЕРБ проєкту коаліційної угоди. Тоді члени ПЗ-ДБ, до якої входить Денков, побачили в цьому прогрес у переговорах щодо продовження правління.
Теги:
політика
Болгарія
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