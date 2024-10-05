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Боснію охопила повінь: 19 людей загинуло

Євген Козярін
5 жовтня, 2024 субота
00:19
Світ Боснія і Герцеговина

Щонайменше 19 людей загинуло в результаті руйнівних повеней у Боснії і Герцеговині

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Про це повідомила балканська служба "Радіо Свобода", передає ЄП.

4 жовтня повідомлялося, що внаслідок сильних злив у Боснії затопило кілька міст.

16 загиблих знайшли у муніципалітеті Яблуніце, згодом знайшли тіла трьох людей у місті Фойніце, де є значні руйнування. 

Президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович готові надати всю необхідну допомогу Боснії і Герцеговині.

Вучич зазначав, що Сербія може направити рятувальні вертольоти і катери, а також надати фінансову допомогу.

А хорватський прем'єр заявив, що його уряд готовий надати "всю необхідну допомогу у ліквідації наслідків повені".

Також готовність допомогти підтвердив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Теги:
повінь
Боснія і Герцеговина
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