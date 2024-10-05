Боснію охопила повінь: 19 людей загинуло

Про це повідомила балканська служба "Радіо Свобода", передає ЄП.

4 жовтня повідомлялося, що внаслідок сильних злив у Боснії затопило кілька міст.

16 загиблих знайшли у муніципалітеті Яблуніце, згодом знайшли тіла трьох людей у місті Фойніце, де є значні руйнування.

Президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович готові надати всю необхідну допомогу Боснії і Герцеговині.

Вучич зазначав, що Сербія може направити рятувальні вертольоти і катери, а також надати фінансову допомогу.

А хорватський прем'єр заявив, що його уряд готовий надати "всю необхідну допомогу у ліквідації наслідків повені".

Також готовність допомогти підтвердив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.