Боснію охопила повінь: 19 людей загинуло
Щонайменше 19 людей загинуло в результаті руйнівних повеней у Боснії і Герцеговині
Про це повідомила балканська служба "Радіо Свобода", передає ЄП.
4 жовтня повідомлялося, що внаслідок сильних злив у Боснії затопило кілька міст.
16 загиблих знайшли у муніципалітеті Яблуніце, згодом знайшли тіла трьох людей у місті Фойніце, де є значні руйнування.
Президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович готові надати всю необхідну допомогу Боснії і Герцеговині.
Вучич зазначав, що Сербія може направити рятувальні вертольоти і катери, а також надати фінансову допомогу.
А хорватський прем'єр заявив, що його уряд готовий надати "всю необхідну допомогу у ліквідації наслідків повені".
Також готовність допомогти підтвердив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.
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