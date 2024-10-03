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Головна Світ Британія передасть свою останню африканську колонію Маврикію

Британія передасть свою останню африканську колонію Маврикію

Дар'я Куркіна
3 жовтня, 2024 четвер
18:18
Світ острови Чагос

Велика Британія поверне архіпелаг Чагос, свою останню африканську колонію, Маврикію. Також вона оголосила, що відмовиться від суверенітету над групою островів в Індійському океані після понад 50 років

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Про це інформують The Guardian та BBC.

Про це оголосили премʼєр-міністри Британії Кір Стармер і Маврикію Правінда Джагнаута у спільній заяві, де йдеться, що договір "виправить помилки минулого та продемонструє прихильність обох сторін підтримці добробуту чагосійців".

Угоду підписали після 13 раундів переговорів, які стартували у 2022 році після визнання аргументів Маврикія щодо суверенітету Міжнародним кримінальним судом, Генеральною асамблеєю ООН і Міжнародним трибуналом із морського права.

Згідно з документом, Лондон орендуватиме острів Дієго-Гарсія протягом 99 років, що дозволить зберегти США там військову базу.

Водночас Велика Британія надасть Маврикію пакет фінансової підтримки, зокрема щорічні виплати та інвестиції в інфраструктуру. Також Маврикій зможе розпочати на островах Чагос програму переселення.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтримав угоду охарактеризувавши її "чіткою демонстрацією того, що за допомогою дипломатії та партнерства країни можуть подолати давні історичні виклики для досягнення мирних і взаємовигідних результатів".

У той час представник другого покоління чагосців у Великій Британії Френкі Бонтемпс розповів BBC, що почувався "злим і зрадженим", адже жителі Чагосу "ніколи не брали участі" у переговорах.

"Ми залишаємося безсилими і безголосими у визначенні власного майбутнього та майбутнього нашої батьківщини", - додав він.

Архіпелаг Чагос: що відомо

Архіпелаг Чагос - це група островів в Індійському океані з семи атолів та понад 60 тропічних островів.

The Guardian розповідає, що Велика Британія у 1960-1970-х роках вигнала чагосців зі своїх територій. Це назвали злочином проти людяності.

У матеріалі йдеться, що Лондон відокремив острови Чагос від Маврикія до проголошення незалежності острівної держави у 1968 році. Маврикій стверджував, що його незаконно змусили віддати острови в обмін на незалежність.

Натомість Британія заявляла, що Маврикій не мав законних претензій на Чагос.

Теги:
політика
Велика Британiя
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