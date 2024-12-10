Британія та США в межах Стратегічного діалогу обговорили війну РФ проти України

"Стратегічна частина діалогу включала обговорення недавно оприлюдненого Стратегічного огляду у сфері оборони Великої Британії, співпраці у сфері стратегічної готовності, а також неспровокованої агресивної війни Росії в Україн", - йдеться у повідомленні.

Крім того, делегації обговорили стійкість оборонно-промислової бази США, Британії та ЄС.