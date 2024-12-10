Британія та США в межах Стратегічного діалогу обговорили війну РФ проти України
У межах стратегічного діалогу делегації зі Сполучених Штатів Америки та Великої Британії обговорили війну Росії проти України
Про це повідомив представник Пентагону Ерік Пахон, передає Укрінформ.
Вказано, що у зустрічі брали участь делегації оборонних відомств, очолювані заступниками міністрів оборони та заступниками начальників генеральних штабів.
"Стратегічна частина діалогу включала обговорення недавно оприлюдненого Стратегічного огляду у сфері оборони Великої Британії, співпраці у сфері стратегічної готовності, а також неспровокованої агресивної війни Росії в Україн", - йдеться у повідомленні.
Крім того, делегації обговорили стійкість оборонно-промислової бази США, Британії та ЄС.
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