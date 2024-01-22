Британію накрив шторм Іша, у Нортумберленді зафіксовані рекордні пориви вітру до 159 км/год

Про це повідомляє BBC.

Шторм Іша накрив Велику Британію, в Нортумберленді зафіксовані пориви вітру, що досягають 159 кілометрів на годину.

У деяких районах північної Шотландії діє рідкісне червоне попередження про сильний вітер.

Енергетичні компанії повідомили про відключення тисяч будинків - в тому числі 45 тисяч у Північній Ірландії, 8 тисяч на північному заході Англії, 3 тисячі в Уельсі та кілька сотень в Корнуоллі.

Залізнична компанія ScotRail скасувала всі свої послуги й заявила, що вони не відновляться до закінчення години пік в понеділок.

LNER оголосила, що поїзди не курсуватимуть на північ від Ньюкасла до полудня.

Аеропорт Белфаста скасував усі рейси до Британії незадовго до того, як набуло чинності попередження про небезпеку. Інші аеропорти на півночі скасували рейси, а багато послуг були затримані або перенаправлені.

За словами синоптиків, жовте попередження залишатиметься в силі до полудня на більшій частині країни, і що дощ, принесений штормом Іша, означає, що існує потенціал для повеней.

Наразі в Шотландії діє 50 попереджень про повені, 29 в Англії та 6 в Уельсі.