Британська розвідка розповіла, що Путін призначає на високі посади своїх родичів

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що 17 серпня російські ЗМІ повідомили, що Путін підвищив дочку свого двоюрідного брата Анну Цивільову до посади державного секретаря міністерства оборони.

Раніше Цивільова була призначена заступником міністра оборони. На посаді державного секретаря Цивільова вища за звичайного заступника міністра оборони і відповідає за відносини відомства з законодавчим органом та іншими державними органами, йдеться у повідомленні.

У 2023 році вона стала головою державного фонду підтримки учасників "Захисники Вітчизни", який займався організацією добровільних пожертвувань на підтримку війни в Україні.

Водночас вона одружена з міністром енергетики Росії Сергієм Цивільовим.

"Початкове призначення Цивільової в червні викликало приглушену критику з боку російської преси за кумівство, що стало випробуванням навіть для російської терпимості до корупційної практики. Існує реальна можливість того, що її подальше підвищення свідчить про зростання замкнутості російської еліти", - йдеться у повідомленні.