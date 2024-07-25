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Головна Світ Британські винищувачі Eurofighter патрулюватимуть польське небо з 2025 року

Британські винищувачі Eurofighter патрулюватимуть польське небо з 2025 року

Юлія Лаврук
25 липня, 2024 четвер
14:42
Світ винищувач Eurofighter

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що британські винищувачі Eurofighter патрулюватимуть повітряний простір Польщі з 2025 року

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Про це він повідомив після зустрічі з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі, пише TVP.

Одним із результатів переговорів є декларація про відправку 4-6 винищувачів Eurofighter у межах місії Baltic Air Policing для патрулювання польського повітряного простору наступного року.

"У нас однаковий підхід до безпеки в Європі та в усьому світі. Польща та Велика Британія єдині у захисті демократії та свободи", - сказав Косіняк-Каміш.

Він також додав, що на східний кордон Польщі з Білоруссю буде направлено загін інженерно-технічних військ, які будуть ухвалювати рішення щодо підтримки Польщі у будівництві "Східного щита".

  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща планує збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП у 2025 році на тлі війни РФ проти України.
Теги:
Польща
Війна з Росією
Велика Британiя
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