Британські винищувачі Eurofighter патрулюватимуть польське небо з 2025 року

Про це він повідомив після зустрічі з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі, пише TVP.

Одним із результатів переговорів є декларація про відправку 4-6 винищувачів Eurofighter у межах місії Baltic Air Policing для патрулювання польського повітряного простору наступного року.

"У нас однаковий підхід до безпеки в Європі та в усьому світі. Польща та Велика Британія єдині у захисті демократії та свободи", - сказав Косіняк-Каміш.

Він також додав, що на східний кордон Польщі з Білоруссю буде направлено загін інженерно-технічних військ, які будуть ухвалювати рішення щодо підтримки Польщі у будівництві "Східного щита".