Частина Камчатки змістилася майже на 2 м після землетрусу 30 липня, в регіоні активні кілька вулканів
Південна частина півострова Камчатка після сильного землетрусу, що стався 30 липня, зрушилася майже на 2 метри на південний схід
Про це повідомила камчатська філія Федерального дослідницького центру Єдиної геофізичної служби РАН у телеграмі.
"Провели попередній розрахунок за наслідками геодинамічних спостережень. Виявилося, що всі ми непогано поїхали на південний схід. Максимальні косейсмічні зміщення після землетрусу 30 липня спостерігали в південній частині півострова. Там вони становили майже 2 метри, що можна порівняти з горизонтальними зміщеннями після землетрусу 2011 року в Тохоку, Японія", – йдеться в повідомленні.
Петропавловськ-Камчатський змістився дещо менше, – додали геофізики.
фото: emsd.ru
Тим часом у регіоні сьогодні, 5 серпня, зафіксували ще один землетрус біля узбережжя Камчатки магнітудою 6,0.
"Відстань від ПК: 234. Глибина (КМ): 64,8. Магнітуда: 6,0", – йдеться в повідомленні в telegram-каналі зі звітами служби про землетруси, що сталися.
Вулкан Крашеніннікова сьогодні, 5 серпня, викинув попіл на висоту до 6 тисяч метрів. Висота самого вулкана – 1856 метрів.
"Шлейф поширився у північно-східному напрямку від вулкана в бік Тихого океану. На шляху розповсюдження попелового шлейфу населені пункти відсутні. Випадання попелу в населених пунктах не зареєстровано. Зареєстрованих туристичних груп у районі вулкана немає", – розповіли в Камчатській групі реагування на вулканічні виверження (KVERT).
Як повідомляє сайт The Moscow Times з посиланням на Інститут вулканології та сейсмології Далекосхідного відділення Російської академії наук (РАН), після землетрусу на Камчатці активізувалися сім вулканів. Йдеться про Безіменний, Камбальний, Каримський, Ключевський, Крашеніннікова, Мутновський і Авачинський вулкани. Три з них до землетрусу перебували у спокої, чотири іноді вивергалися, проте щоб прокинулися одразу сім, – таке сталося вперше за майже 300 років.
"Ми стали свідками вкрай рідкісного явища, яке можна назвати парадом вулканічних вивержень. Востаннє щось схоже відбувалося 1737 року – тоді на Камчатці також стався потужний землетрус", – розповів директор інституту Олексій Озеров.
На вулкані Крашеніннікова лаву побачили вперше з 1463 року. Зараз на ньому фіксують одразу два типи вивержень – вершинне й серединне. Викиди попелу з Крашеніннікова мають висоту 5-6 км.
На позачерговому засіданні камчатської філії Російської експертної ради з прогнозу землетрусів на території півострова уточнили дані щодо активності вулканів.
Ключевський – спостерігається виверження, можливі викиди попелу висотою до 8 кілометрів. Триває вулканічне тремтіння, яке поступово посилюється. Найближчими днями можливе посилення виверження з попеловими викидами до 10 кілометрів.
Крашеніннікова – триває виверження з висотою викидів 6 кілометрів. Можливі викиди до 8 км.
Камбальний – знижується сейсмічна активність.
Мутновський – за супутниковими даними фіксують термальну аномалію.
- Біля узбережжя півострова Камчатка в Росії 30 липня стався землетрус магнітудою 8,8, який спричинив цунамі висотою до 4 метрів. Згодом почалося виверження найвищого активного вулкана Євразії Ключевський (Ключевська сопка).
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