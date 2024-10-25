Чехія підписала угоду про відносини з Ватиканом

Про це повідомляє ЄП посиланням на Vatican News.

Угода налічує 16 статей, визнає право церкви на самоврядування і визнає католицькі шлюби.

Домовленість дасть католицькій церкві надавати релігійні послуги в лікарнях, в'язницях, армії та поліції у Чехії.

Угода набуде чинності після ратифікації обидвома палатами парламенту Чехії та підпису президента. У 2003 році парламент відхилив аналогічну угоду, заявивши, що вона дасть католицькій церкві привілейований статус.

Згідно з переписом від 2021 року, близько 10% населення Чехії ідентифікує себе як католики, більшість не пов’язує себе з жодною релігією.

Відносини між Чехією та Ватиканом були вперше встановлені в 1919 році, коли вона була частиною Чехословаччини. Вони були перервані комуністичним режимом і відновлені у 1990-му.

Ватикан підписав подібні угоди про відносини з 25 державами-членами ЄС і загалом із 64 країнами світу.