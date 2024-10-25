Чехія підписала угоду про відносини з Ватиканом
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписав із державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном договір про відносини
Про це повідомляє ЄП посиланням на Vatican News.
Угода налічує 16 статей, визнає право церкви на самоврядування і визнає католицькі шлюби.
Домовленість дасть католицькій церкві надавати релігійні послуги в лікарнях, в'язницях, армії та поліції у Чехії.
Угода набуде чинності після ратифікації обидвома палатами парламенту Чехії та підпису президента. У 2003 році парламент відхилив аналогічну угоду, заявивши, що вона дасть католицькій церкві привілейований статус.
Згідно з переписом від 2021 року, близько 10% населення Чехії ідентифікує себе як католики, більшість не пов’язує себе з жодною релігією.
Відносини між Чехією та Ватиканом були вперше встановлені в 1919 році, коли вона була частиною Чехословаччини. Вони були перервані комуністичним режимом і відновлені у 1990-му.
Ватикан підписав подібні угоди про відносини з 25 державами-членами ЄС і загалом із 64 країнами світу.
- Раніше Ватикан опублікував декларацію, в якій розглядається людська гідність: аборт, евтаназію і сурогатне материнство назвали її порушенням.
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