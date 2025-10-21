Чехія подарує Україні супутник для спостереження за Землею

Про це повідомляє чеське міністерство транспорту.

Зазначається, що ініціатива реалізується в межах меморандуму про співпрацю між міністерством транспорту Чехії та Державним космічним агентством України, підписаного у 2024 році. Одним із кроків до запуску проєкту стала поїздка чеських представників космічної галузі до України у травні цього року.

Міністр транспорту Чехії Мартін Купка представив проєкт супутника під час "Чеського тижня космосу". За його словами, апарат буде оснащений сучасною системою радіолокаційного сканування (SAR), а також технологіями оптичного, радіаційного та радіочастотного моніторингу. Це дасть змогу отримувати зображення поверхні Землі навіть уночі та під час несприятливих погодних умов.

У перспективі систему планують розширити, доповнивши її іншими супутниками. До розроблення й будівництва апарата залучать чеські компанії, які мають досвід у сфері космічних технологій.

Купка наголосив, що "ця місія допоможе Україні зміцнити свої можливості та поглибити співпрацю між нашими країнами у космічній сфері". Він також зазначив, що раніше Україна змушена була покладатися на дані супутників інших держав.

Проєкт запустять у найближчі місяці, а запуск самого супутника заплановано на наступний рік. Ініціатива є частиною урядової програми Чехії з відновлення України, яку реалізують спільно Міністерство транспорту, МЗС та Міністерство промисловості й торгівлі.