Чехія до 2030 року щорічно надаватиме Україні понад €40 млн на відновлення
Уряд Чехії ухвалив рішення щороку виділяти один мільярд крон (понад 40 мільйонів євро) в межах програми відновлення України на 2026–2030 роки
Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише видання Novinky.
Зазначається, що програма діє з 2023 року, і Чехія має намір і надалі використовувати її для відновлення України.
За словами Ліпавського, завдяки цій програмі Чехія також отримує підтримку з боку Європейського Союзу. Уже в березні ЄС схвалив для Чехії два проєкти на суму чотири мільярди крон (близько 160 мільйонів євро).
Фінансування, яке здійснюватиметься через Національний банк розвитку, буде спрямоване на гуманітарні та відновлювальні проєкти. Міністр закордонних справ назвав цю програму "провідним проєктом, який зміцнює міжнародну репутацію Чехії".
У виданні відмітили, що з 2023 року на програму щорічно виділялося 500 млн крон (приблизно 20 млн євро).
- Раніше президент Чехії Петр Павел повідомив, що якщо на території України будуть розміщені миротворчі сили, Чехія могла б і мала б стати їхньою частиною, адже підтримує країну, що потерпає від російської агресії.
