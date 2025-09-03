Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Чехія до 2030 року щорічно надаватиме Україні понад €40 млн на відновлення

Чехія до 2030 року щорічно надаватиме Україні понад €40 млн на відновлення

Катерина Ганжа
3 вересня, 2025 середа
22:57
Економіка Чехія Україна

Уряд Чехії ухвалив рішення щороку виділяти один мільярд крон (понад 40 мільйонів євро) в межах програми відновлення України на 2026–2030 роки

Зміст

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише видання Novinky.

Зазначається, що програма діє з 2023 року, і Чехія має намір і надалі використовувати її для відновлення України. 

За словами Ліпавського, завдяки цій програмі Чехія також отримує підтримку з боку Європейського Союзу. Уже в березні ЄС схвалив для Чехії два проєкти на суму чотири мільярди крон (близько 160 мільйонів євро).

Фінансування, яке здійснюватиметься через Національний банк розвитку, буде спрямоване на гуманітарні та відновлювальні проєкти. Міністр закордонних справ назвав цю програму "провідним проєктом, який зміцнює міжнародну репутацію Чехії".

У виданні відмітили, що з 2023 року на програму щорічно виділялося 500 млн крон (приблизно 20 млн євро).

  • Раніше президент Чехії Петр Павел повідомив, що якщо на території України будуть розміщені миротворчі сили, Чехія могла б і мала б стати їхньою частиною, адже підтримує країну, що потерпає від російської агресії. 
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
3 вересня
23:30
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 147 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
22:32
Володимир Зеленський
"Все можливо": Зеленський допускає "корейський сценарій" для України
21:53
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні безпілотники по Україні: на Київщині спрацювала ППО
21:49
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
"Людські органи можна постійно пересаджувати, й тоді довше живеш": Bloomberg оприлюднив деталі діалогу Сі, Путіна та Кіма, що випадково потрапив у етер
21:03
Ексклюзив
Володимир Путін оголошує про створення "буферної зони" вздовж кордону РФ (22 травня 2025 року)
Якби не розпад СРСР, він так і залишився б нікому не відомим полковником КДБ: нардеп Осадчук проаналізував заяви Путіна
20:55
Оновлено
"Європейці готові надати гарантії Україні в день, коли буде підписано мир": Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Макроном
20:42
Оновлено
Дональд Трамп
Єлисейський палац підтвердив, що Трамп долучиться до засідання Коаліції охочих
20:25
Ексклюзив
Верховна Рада
Якщо міністр сплатить 17 тис. штрафу, наступного разу думатиме, чи ігнорувати виклик в парламент, – нардеп Мокан
20:15
Дональд Трамп
Трамп пообіцяв Навроцькому не виводити американські війська з Польщі
20:14
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Підтвердження того, що ЗСУ контратакують на багатьох напрямках, - Згурець про звільнення Новоекономічного та Удачного
20:02
OPINION
Східна Європа. Що залишиться від старого порядку і що зміниться?
19:51
Ексклюзив
Сі Цзіньпін літак
Китай веде свою війну проти світу руками Путіна і Кіма, - політолог Горбач
19:48
Дональд Трамп
Трамп порадив журналісту знайти іншу роботу через запитання про бездіяльність щодо Путіна
19:12
У Дії запустили першого у світі національного ШІ-асистента, який надає держпослуги
19:09
фейк
"Зґвалтування, вбивство цивільного, мародерство": ЦПД попередив про фейк РФ, щодо українських військових на Курщині
19:04
Піт Геґсет
Трамп доручив Пентагону підготуватися до стримування РФ та КНР, - Геґсет
18:44
Оновлено
російський диктатор Володимир Путін
Путін запропонував Зеленському зустрітися у Москві. У МЗС України відреагували
18:42
діти канікули
"Ніяких принижень і цькування": у Верховній Раді відреагували на скандал, коли учнів не пускали до школи через шорти
18:39
Ексклюзив
Від ударів по енергетиці росіяни перейшли до атак на технологічно небезпечні об'єкти, як у Калуші, - експерт Сунгуровський
18:22
Оновлено
Міністр оборони Великої Британії Гілі зустрівся у Києві зі Шмигалем та Будановим
18:16
Ексклюзив
Данило Гетманцев
Оподатковувати криптоактиви будуть за зразком цінних паперів, держбюджет зможе отримати 14-15 млрд грн, - Гетманцев
18:00
Аналітика
солдати США
Іноземні ПВК – це не бойовики, які за нас воюватимуть: чим вони відрізняться від найманців та чому Україні потрібні власні приватні військові компанії
18:00
OPINION
Шостий Інтернаціонал і залізна завіса
17:50
Володимир Зеленський
Україна отримає додаткову систему ППО від нордичних країн і Балтії
17:38
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Нардепка Янченко розкрила деталі нового закону, який дозволить тимчасово бронювати працівників із неналежно оформленими військово-обліковими документами
17:36
Путін в Кремлі
Путін зажадав від України скасувати воєнний стан та провести референдум для "розв'язання територіальних питань"
17:21
Ексклюзив
Роман Костенко
Вбивця Парубія планував отримати гроші за замовлення від спецслужб РФ і втекти за кордон, - Костенко
17:07
Аналітика
винищувач F-16
Як Україні досягти в російсько-українській війні переваги у небі
17:01
Ексклюзив
Анонс багатополярного світу та посилення співробітництва з Росією й Індією: що обговорювали на полях саміту ШОС у Китаї
17:00
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп у досить специфічний спосіб переконав Європу взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, - польський експерт Матерняк
16:46
Огляд
У Польщі зростає політична напруга: як візит Навроцького до Трампа загострив конфлікт з урядом Туска. Пояснюємо
16:44
Володимир Зеленський
"Сьогодні або днями": Зеленський анонсував розмову із Трампом
16:24
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:20
Євробачення-2026: в Україні розпочався прийом заявок на Нацвідбір
16:09
Ексклюзив
"Зараз ми почуваємося досить упевнено": експерт Харченко про стан енергетики
16:03
OPINION
Нова мета Росії — знищити патріотів
15:59
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Хмельницькому загинув чоловік, є постраждалі на Кіровоградщині
15:58
Новини компаній
Сонячна батарея, IDS Ukraine
Енергетична незалежність закладів освіти на Полтавщині: ініціатива Миргородського заводу мінеральних вод рятує від блекаутів
15:45
зброя зі стрічкою-прапором
Зеленський підписав закони про запуск Defence City: що це означає для виробників озброєння та військової техніки
15:42
Україна Польща
Польща посилить правила отримання соцзабезпечення для іноземців та розширить захист для українців
Більше новин
