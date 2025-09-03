Чехія до 2030 року щорічно надаватиме Україні понад €40 млн на відновлення

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише видання Novinky.

Зазначається, що програма діє з 2023 року, і Чехія має намір і надалі використовувати її для відновлення України.

За словами Ліпавського, завдяки цій програмі Чехія також отримує підтримку з боку Європейського Союзу. Уже в березні ЄС схвалив для Чехії два проєкти на суму чотири мільярди крон (близько 160 мільйонів євро).

Фінансування, яке здійснюватиметься через Національний банк розвитку, буде спрямоване на гуманітарні та відновлювальні проєкти. Міністр закордонних справ назвав цю програму "провідним проєктом, який зміцнює міжнародну репутацію Чехії".

У виданні відмітили, що з 2023 року на програму щорічно виділялося 500 млн крон (приблизно 20 млн євро).