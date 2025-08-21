Президент Чехії Павел припустив імовірність відправки військ у межах можливої миротворчої місії в Україні

Про це повідомив президент Чехії Петр Павел.

За його словами, конкретний формат участі залежатиме від умов домовленостей.

"Є й така ідея, що може виникнути демілітаризована зона вздовж лінії зіткнення, незалежно від того, якою вона буде узгоджена. Ця зона підлягала б не лише технічному, а й фізичному контролю. Імовірно, відбулося б також певне розміщення міжнародних сил", — сказав президент Чехії.

На думку Павела, позитивним є те, що процес координується між США, Європою та Україною.

"Безумовно позитивно і те, що американська сторона чітко висловила підтримку гарантіям безпеки. Подивимося, якою буде їхня конкретна підтримка з боку США", — підкреслив він.

Головне зараз, на його думку, чи зустрінуться Путін і Зеленський та чи вдасться досягти базової згоди щодо умов мирного процесу.

"Ми зараз маємо зробити все, щоб переговори тривали. Потрібно підходити до них, з одного боку, конструктивно, з готовністю до певних компромісів, але з іншого — достатньо твердо. Щоб не сталося так, що за агресію врешті буде винагороджено агресора, а покарано того, кого було атаковано", — наголосив Павел.

Водночас він зауважив, що поділяє деякий скепсис президента Фінляндії Стубба та лідера Франції Макрона.

"Вони застерігають від надмірного оптимізму щодо готовності Росії швидко досягти мирного врегулювання. Президент Путін мав мир у руках фактично від початку", — сказав Павел, додавши, що саме від російського диктатора залежало, коли припинити війну.

На полі бою наразі ініціатива належить російській стороні, тому, на думку Павела, Росія може й не мати однозначного інтересу завершувати конфлікт.