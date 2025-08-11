Через нашестя медуз у Франції зупинила роботу атомна станція

Про це повідомила компанія-оператор EDF.

Як зазначено в повідомленні, у неділю, 10 серпня, між 23:00 та північчю виробничі блоки 2, 3 та 4 атомної електростанції "Гравлін" автоматично зупинилися відповідно до систем безпеки та захисту реактора. У понеділок, 11 серпня, о 6:20 ранку також автоматично зупинився блок 6.

"Ці зупинки сталися внаслідок масової та непередбачуваної присутності медуз у фільтрувальних барабанах насосних станцій, розташованих у неядерній частині об'єктів", – повідомила компанія.

Ще два виробничі блоки, 1 та 5, перед тим зупинили на технічне обслуговування. Таким чином було зупинено всі блоки АЕС.

Зупинки не вплинули на безпеку об'єктів, персоналу й навколишнього середовища. Довелося мобілізувати бригади станції, які проводять необхідну діагностику та втручання, щоб безпечно перезапустити виробничі блоки.

Довідково. АЕС "Гравлін" (Centrale nucléaire de Gravelines) – робоча атомна електростанція на півночі Франції. Вона розташована на березі протоки Па-де-Кале на території комуни Гравлін в департаменті Нор між містами Кале і Дюнкерк.

АЕС "Гравлін" займає в рейтингу найбільших атомних станцій п'яте місце у світі, друге в Європі (після Запорізької АЕС) і перше в Західній Європі (в тому числі й у Франції).

На АЕС експлуатують 6 енергоблоків. Вихідна потужність шести реакторів становить 5460 МВт. Вода, що охолоджує 6 реакторів станції, надходить з Північного моря.

Реактори блоків 5 і 6 спершу були призначені для експорту в Іран, але замовлення скасували після Іранської революції 1979 року.