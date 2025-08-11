Через нашестя медуз у Франції зупинила роботу атомна станція
У Франції ввечері в неділю, 10 серпня, автоматично зупинилися три блоки АЕС "Гравлін", а вранці понеділка, 11 серпня – ще один блок
Про це повідомила компанія-оператор EDF.
Як зазначено в повідомленні, у неділю, 10 серпня, між 23:00 та північчю виробничі блоки 2, 3 та 4 атомної електростанції "Гравлін" автоматично зупинилися відповідно до систем безпеки та захисту реактора. У понеділок, 11 серпня, о 6:20 ранку також автоматично зупинився блок 6.
"Ці зупинки сталися внаслідок масової та непередбачуваної присутності медуз у фільтрувальних барабанах насосних станцій, розташованих у неядерній частині об'єктів", – повідомила компанія.
Ще два виробничі блоки, 1 та 5, перед тим зупинили на технічне обслуговування. Таким чином було зупинено всі блоки АЕС.
Зупинки не вплинули на безпеку об'єктів, персоналу й навколишнього середовища. Довелося мобілізувати бригади станції, які проводять необхідну діагностику та втручання, щоб безпечно перезапустити виробничі блоки.
Довідково. АЕС "Гравлін" (Centrale nucléaire de Gravelines) – робоча атомна електростанція на півночі Франції. Вона розташована на березі протоки Па-де-Кале на території комуни Гравлін в департаменті Нор між містами Кале і Дюнкерк.
АЕС "Гравлін" займає в рейтингу найбільших атомних станцій п'яте місце у світі, друге в Європі (після Запорізької АЕС) і перше в Західній Європі (в тому числі й у Франції).
На АЕС експлуатують 6 енергоблоків. Вихідна потужність шести реакторів становить 5460 МВт. Вода, що охолоджує 6 реакторів станції, надходить з Північного моря.
Реактори блоків 5 і 6 спершу були призначені для експорту в Іран, але замовлення скасували після Іранської революції 1979 року.
