Через півтора року після нападу: посольство Азербайджану в Ірані відновило роботу

Про це інформує Report.az.

Зазначається, що рішення було ухвалено за підсумками переговорів між Баку і Тегераном, посол та нинішній персонал диппредставництва вже перебувають в Ірані.

"Іран своєю чергою вжив належних заходів для забезпечення безпеки нової будівлі посольства відповідно до своїх зобов'язань у рамках Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Наразі вживаються необхідні заходи щодо організації консульської служби в посольстві і найближчим часом буде надана додаткова інформація", - йдеться у повідомленні в МЗС.