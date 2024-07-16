Через півтора року після нападу: посольство Азербайджану в Ірані відновило роботу
У понеділок, 15 липня, посольство Азербайджану в Ірані відновило свою діяльність через майже 1,5 року після нападу на дипломатичну місію
Про це інформує Report.az.
Зазначається, що рішення було ухвалено за підсумками переговорів між Баку і Тегераном, посол та нинішній персонал диппредставництва вже перебувають в Ірані.
"Іран своєю чергою вжив належних заходів для забезпечення безпеки нової будівлі посольства відповідно до своїх зобов'язань у рамках Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Наразі вживаються необхідні заходи щодо організації консульської служби в посольстві і найближчим часом буде надана додаткова інформація", - йдеться у повідомленні в МЗС.
- Нагадаємо, 27 січня, озброєний чоловік скоїв напад на посольство Азербайджану в Тегерані, унаслідок чого двоє людей зазнали поранень, а ще одна загинула.
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