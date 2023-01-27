В Ірані озброєний чоловік напав на посольство Азербайджану. В МЗС України відреагували
У п'ятницю, 27 січня, озброєний чоловік скоїв напад на посольство Азербайджану в Тегерані, унаслідок чого двоє людей зазнали поранень, а ще одна загинула
Про це інформує Trend.
Зазначають, що близько 08:30 до посольства Азербайджану увірвався озброєний 50-річний чоловік, який приїхав туди на автомобілі Pride. Він відкрив вогонь з автомата Калашникова по посту охорони. Унаслідок нападу два охоронці зазнали поранень. Начальник служби безпеки загинув.
Згодом голова поліції Тегерана Хусейн Рахімі заявив, що зловмисник увірвався до посольства з двома дітьми. Ними виявилися 14-річна дівчинка та 7-річний хлопчик.
"Людина, яка відкрила вогонь, заявила, що зробила це через особисті та сімейні проблеми", - сказав Рахімі.
Після нападу очільник Управління пресслужби міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджізаде повідомив, що найближчим часом посольство країни в Тегерані евакуюватимуть.
"Кожна держава несе відповідальність за забезпечення безпеки іноземних посольств у своїй країні", - наголосив Гаджізаде.
На інцидент відреагував речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Україна рішуче засуджує сьогоднішній напад на посольство Азербайджану в Тегерані, в результаті якого загинула одна людина і кілька співробітників служби безпеки були поранені. Приносимо щирі співчуття близьким загиблого, бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", - написав він у твіттері.
- Міністри закордонних справ країн Європейського союзу 23 січня ухвалили новий пакет санкцій проти Ірану за репресії проти мирних демонстрантів.
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