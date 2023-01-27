В Ірані озброєний чоловік напав на посольство Азербайджану. В МЗС України відреагували

Про це інформує Trend.

Зазначають, що близько 08:30 до посольства Азербайджану увірвався озброєний 50-річний чоловік, який приїхав туди на автомобілі Pride. Він відкрив вогонь з автомата Калашникова по посту охорони. Унаслідок нападу два охоронці зазнали поранень. Начальник служби безпеки загинув.

Згодом голова поліції Тегерана Хусейн Рахімі заявив, що зловмисник увірвався до посольства з двома дітьми. Ними виявилися 14-річна дівчинка та 7-річний хлопчик.

"Людина, яка відкрила вогонь, заявила, що зробила це через особисті та сімейні проблеми", - сказав Рахімі.

Після нападу очільник Управління пресслужби міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджізаде повідомив, що найближчим часом посольство країни в Тегерані евакуюватимуть.

"Кожна держава несе відповідальність за забезпечення безпеки іноземних посольств у своїй країні", - наголосив Гаджізаде.

На інцидент відреагував речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Україна рішуче засуджує сьогоднішній напад на посольство Азербайджану в Тегерані, в результаті якого загинула одна людина і кілька співробітників служби безпеки були поранені. Приносимо щирі співчуття близьким загиблого, бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", - написав він у твіттері.

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу 23 січня ухвалили новий пакет санкцій проти Ірану за репресії проти мирних демонстрантів.