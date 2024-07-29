Через загострення ситуації в Лівані МЗС порадило українцям утриматися від поїздок у цю країну
З огляду на погіршення безпекової ситуації у близькосхідному регіоні Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до її стабілізації
Відповідні рекомендації громадянам України МЗС опублікувало в телеграм-каналі.
"Громадянам України, які перебувають на території Лівану, МЗС рекомендує уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації та завжди мати при собі документи, які посвідчують особу", – йдеться в повідомленні.
Тим громадянам України, які перебувають у Лівані, у дипломатичному відомстві порадили утриматися від поїздок до таких територій:
- що межують з сирійським кордоном;
- що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;
- до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда);
- Долини Бекаа;
- південного передмістя Бейрута (район Дахіє).
У разі, якщо громадяни України потрапили в надзвичайну ситуацію або ж виникла загроза їхньому життю чи здоров’ю, вони можуть звернутися до Посольства України в Лівані за номером телефону (+961) 5921668, за адресою електронної пошти: [email protected], або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, чи на адресу електронної пошти [email protected].
- У понеділок, 29 липня, в аеропорту столиці Лівану Бейрута були скасовані або затримані рейси через побоювання атаки Ізраїлю на тлі ескалації напруженості з ліванським збройним угрупованням "Хезболла"
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