Через зустріч із Далай-ламою: Китай заявив про розірвання контактів з президентом Чехії
Китай вирішив розірвати контакти з президентом Чехії Петером Павелом через його зустріч з Далай-ламою, якого Пекін вважає сепаратистом. У Празі відповіли, що лідери країн й так не підтримують прямого спілкування
Про це інформують Ceske noviny.
Вказано, що президент Чехії після завершення своєї робочої програми в Японії вирішив здійснити приватну поїздку до Індії, щоб привітати Далай-ламу з його 90-річчям - тибетський духовний лідер запросив Павела на святкування.
Посольство Китаю в Чеській Республіці засудило цей крок, заявивши, що президент проігнорував позицію китайської сторони та загальну ситуацію в китайсько-чеських відносинах, здійснивши цей візит. Посольство також закликало Чехію дотримуватися політичного зобов'язання щодо єдиного Китаю.
Згодом на зустріч Павела з Далай-ламою відреагували й в МЗС Китаю.
"Попри неодноразові протести та рішучу опозицію Китаю, президент Чехії Петр Павел поїхав до Індії, щоб зустрітися з Далай-ламою. Це серйозно порушує політичні зобов'язання, взяті чеським урядом перед урядом Китаю, і шкодить суверенітету та територіальній цілісності Китаю. Китай рішуче засуджує і категорично виступає проти цього, а також висловив серйозний протест чеській стороні. З огляду на серйозність провокаційних дій Павела, Китай вирішив припинити будь-які контакти з ним", - заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь.
Водночас в адміністрації Павела вказали, що ця зустріч мала суто приватний характер. Там також повідомили, що наразі між Чехією та Китаєм немає прямого спілкування на президентському рівні, тому рішення Пекіна припинити контакти з чеським президентом нічого не змінює. Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський теж підкреслив, що візит Павела був приватним, а не державним.
- Президент Чехії Петр Павел повідомив, що під час саміту НАТО мав розмову з Дональдом Трампом, в якій закликав американського президента розглянути можливість посилення санкцій проти РФ.
