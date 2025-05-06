Чим угода про копалини між Україною та США невигідна Росії: розповів політик Луценко

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо того, що ця угода дає нам по відношенню до нашого ворога Росії. Хочу звернути увагу на те, що ця угода передбачає можливий видобуток американськими компаніями українських ресурсів на всій суверенній території України, в тому числі та, які зараз на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, кримські нафта і газ. Або титан в окупованій частині Донецької і Луганської області. Чи літій, рідкоземелка і таке інше. І отут стоїть питання: хто буде давати дозволи на їх вивід в Україну? Хто буде отримувати ренту, 50% яких піде в цей фонд спільний? - Україна. І можна допустити собі ситуацію, про яку, мені здається, натякає нам міністр фінансів Сполучених Штатів, коли американці в Україні отримують дозвіл на видобуток нафти і газу з узбережжя Криму. І Україна буде отримувати від цього відповідні платежі в бюджет. Мені здається, це непогана ідея. Але, звичайно, до неї треба: а) дожити і б) з неї отримати щось більше, ніж половина вартості ренти видобутих копалин", - сказав він.

Юрій Луценко звернув увагу на постачання Україні американської зброї. Він вважає, що якби такий пункт був в угоді, це б виправдало той поспіх, з яким її наразі просувають.

"Якби в цій угоді була, ми ж знаємо, тепер є два секретних додатки, це про механізми і про розподіл, про відбір інвестиційних проєктів. Окей, хай над цим ламає голову урядова команда. Але для депутатів, які є єдиними представниками українського народу, так говорить Конституція, дуже важливо забезпечити, щоб Україна була. А значить забезпечити постанки зброї для української армії. І якщо про це згадка буде, то депутати зможуть виправити ту поспішність, з якою урядова команда просуває цей американський проєкт. Бо просто сподобатися Трампу - це добре. Але це пройде після ще двох-трьох інтерв'ю нашого гаранта", - сказав український політик.