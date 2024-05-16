Данія оголосила про пакет допомоги Україні на €750 млн

Про це йдеться на сайті данського оборонного відомства.

У межах 18-го пакету Данії Україна отримає додаткові кошти для майбутнього передання винищувачів F-16, обслуговування артилерійських знарядь, протиповітряної оборони, а також фінанси, спрямовані на допомогу з артилерією, боєприпасами й протитанковими мінами.

З €750 млн Данія виділяє Києву €349 млн на посилення ППО. Водночас держава надасть додаткові кошти для інвестицій в оборонну промисловість України.

"У рамках пакета уряд також виділяє додаткові кошти для інвестування безпосередньо в українську оборонну промисловість. Є сенс виробляти зброю там, де вона використовується і тими, хто її використовує. Йдеться також про перспективну обороноздатність України. В Україні є навички, але бракує фінансування. Сподіваємося, що більше країн можна буде надихнути наслідувати цю модель", – сказав міністр оборони Ларс Люкке Расмуссен.