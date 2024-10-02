Дебати кандидатів у віцепрезиденти США Венса і Волца. Текстова онлайн-трансляція

Телеканал "Еспресо" демонструє дебати наживо - це пряма трансляція Голосу Америки, з перекладом українською мовою.

Дебати між кандидатами у віцепрезиденти США зазвичай не мають значного впливу на результати виборів у США, кажуть оглядачі. Однак цього разу дебати між Джей Ді Венсом, кандидатом у віцепрезиденти в команді Дональда Трампа і Тімом Волцем, кандидатом у віцепрезиденти в команді Камали Гарріс привернули значну увагу, бо є останніми дебатами в перегонах.

Зазвичай, дебати кандидатів у віцепрезиденти передують заключним дебатам кандидатів у президенти. Однак, Трамп та Гарріс не планують дебатувати знову, тому ці дебати - остання нагода порівняти кампанії у невідредагованому і прямому протистоянні перед виборами.