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Дебати кандидатів у віцепрезиденти США Венса і Волца. Текстова онлайн-трансляція

Ксенія Золотова
2 жовтня, 2024 середа
04:02
Світ Прапор США

Кандидати у віцепрезиденти Сполучених Штатів, сенатор-республіканець від Огайо Джей Ді Венс і губернатор Міннесоти Тім Волц від демократів, проводять сьогодні, 2 жовтня, дебати

Зміст

Телеканал "Еспресо" демонструє дебати наживо - це пряма трансляція Голосу Америки, з перекладом українською мовою. 

Дебати між кандидатами у віцепрезиденти США зазвичай не мають значного впливу на результати виборів у США, кажуть оглядачі. Однак цього разу дебати між Джей Ді Венсом, кандидатом у віцепрезиденти в команді Дональда Трампа і Тімом Волцем, кандидатом у віцепрезиденти в команді Камали Гарріс привернули значну увагу, бо є останніми дебатами в перегонах.

Зазвичай, дебати кандидатів у віцепрезиденти передують заключним дебатам кандидатів у президенти. Однак, Трамп та Гарріс не планують дебатувати знову, тому ці дебати - остання нагода порівняти кампанії у невідредагованому і прямому протистоянні перед виборами.

Хронологія:
04:01
2 жовтня, 2024 середа
Дебати стартували
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вибори
політика
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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