Демонстрація сили на тлі загроз із РФ: у Польщі проведуть найбільший в історії військовий парад
У Польщі триває підготовка до наймасштабнішого в історії параду з нагоди Дня Війська Польського, який відбудеться 15 серпня у Варшаві та на півострові Гель
Про це інформує Polskie Radio.
За словами віцепрем’єра та міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, цього року святкові заходи будуть рекордними за кількістю учасників і техніки.
У заході візьмуть участь близько 4 тис. військовослужбовців, майже 300 одиниць техніки, 50 літальних апаратів та 20 кораблів. До параду долучаться й близько сотні військових із країн-союзників.
Міністр особисто взяв участь у репетиції параду та наголосив, що святкування має не лише історичне значення. На його переконання, це "орієнтир на майбутнє, бо загроза завжди надходить з одного і того ж напрямку".
"Чи була то імперія, чи Радянський Союз, чи тепер Російська Федерація — методи завжди одні й ті самі, тому тим більше варто показати нашу силу", - додав він.
Читайте такоє: За оцінками НАТО, Росія готується напасти на Польщу у 2027 році, - Туск
Як зазначив Косіняк-Камиш, військовий парад відбуватиметься одночасно у Варшаві та на півострові Гель, де свої вміння продемонструє військово-морський флот.
"Генеральна репетиція перед великим парадом з нагоди Свята Збройних Сил Польщі вже позаду. Покажімо всім, як змінюється наша армія, яка стане найсучаснішою та найкраще організованою в Європі. Зустрінемося найближчої п'ятниці – у Варшаві, на Балтиці, у наших містах або перед екранами. Святкуймо разом з нашими солдатами, святкуймо разом для Польщі", - написав Косіняк-Камиш на своїй сторінці в Instagram.
- У Польщі з 2 лютого по 30 квітня 2026 року триватиме масштабна військова кваліфікація: на ВЛК обов’язково викличуть близько 235 тис. людей, серед яких як чоловіки, так і жінки.
