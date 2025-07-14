Польща планує розіслати 235 тис. повісток на ВЛК, викликатимуть чоловіків і жінок

Про це пише Agencja Wyborcza.

Повістку про обов'язкову явку до військової комісії з підтвердженням про отримання почнуть надсилатися адресатам з січня 2026 року.

Цей крок має на меті визначити фізичну та психічну придатність населення до військової служби.

Окрім юнаків віком від 19 до 24 років, які ще не проходили військову комісію, її мають пройти чоловіки віком до 60 років, що не мають визначеної військової категорії, а також жінки з відповідною освітою або тими, хто здобуде фах до завершення 2025/2026 навчального року. Йдеться, зокрема, про спеціальності у галузі медицини, ІТ, психології, ветеринарії, морської та авіаційної справи.

Після отримання повістки, громадяни повинні будуть з'явитися до районної медичної комісії для проходження медичного обстеження та співбесіди з представником армії.

Потім дані учасників потраплять до військового реєстру. Кожен із призваних отримає звання рядового, але не військову книжку. Її отримають лише добровольці, які захочуть вступити до армії. Добровольці, які не зацікавлені у службі в армії, будуть переведені до так званого пасивного резерву.

Кваліфікація також стосуватиметься тих, хто в попередні роки був визнаний тимчасово непридатним до служби, якщо термін їхнього обмеження завершується до квітня 2026 року. Вони пройдуть повторне обстеження.