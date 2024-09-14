Держдеп США схвалив продаж Румунії винищувачів F-35
Державний департамент США схвалив рішення про можливий продаж Румунії винищувачів F-35 та супутнього обладнання орієнтовною вартістю $7,2 млрд
Про це повідомляється на сайті Агентства оборонно-безпекового співробітництва.
Зазначається, що управління надало необхідну сертифікацію, повідомивши конгрес про цей можливий продаж.
У відомстві повідомили, що уряд Румунії звернувся з проханням придбати 32 літаки F-35A Lightning II Joint Strike Fighter і 33 двигуни Pratt & Whitney F135-PW-100. Також у списку є й інше супутнє обладнання.
Загальну вартість угоди оцінюють у $7,2 млрд.
"Запропонований продаж покращить здатність Румунії протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом додаткового оснащення її для проведення місій із самооборони та регіональної безпеки, одночасно підвищуючи взаємосумісність зі Сполученими Штатами та іншими членами НАТО", - йдеться у повідомленні.
- У серпні Сполучені Штати Америки схвалили продаж Румунії ракет AIM-120 AMRAAM на загальну суму близько $180 млн із можливістю придбати додаткові ракети в майбутньому.
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