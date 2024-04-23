"Дещо може бути за кілька днів, дещо - за тижні": член палати представників США про новий пакет допомоги Україні

Про це вони сказали під час візиту до Києва, інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами Кіттінга, делегація американських конгресменів зустрілася з військовими 82-ї повітрянодесантної дивізії. Ті доповіли, що вони не просто чекали допомоги США, а були підготовані.

"Зброя буде доставлена сюди швидше, ніж я думаю, будь-які війська могли б мобілізуватися, щоб доставити її сюди. Дещо може бути за кілька днів, дещо - за тижні. Ми не знаємо розкладу, а навіть якби знали – ми б вам не сказали, тому що це може вплинути на стратегію у війні. Але факт в тому, що люди повинні бути впевнені, що робиться усе можливе з погляду швидкого отримання їх сюди", - наголосив демократ Кітінг.

Крім того, республіканець Кейн заявив, що "певні люди" знають, що дозволено у новому законопроєкті допомоги Україні. Зокрема і вперше ракети ATACMS дальності 300 кілометрів, низка інших артилерійських систем та інші види специфічної зброї.

"Є люди, які в цій країні, так і в США, які знають, що буде входити в пакети. У нас є гарантії як у Сполучених Штатах, так і в цій країні, що люди зможуть дуже-дуже швидко використовувати матеріали, які надіслали", - зазначив Кейн.