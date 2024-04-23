Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Дещо може бути за кілька днів, дещо - за тижні": член палати представників США про новий пакет допомоги Україні

"Дещо може бути за кілька днів, дещо - за тижні": член палати представників США про новий пакет допомоги Україні

23 квітня, 2024 вiвторок
06:19
Світ Члени Палати представників США демократ Білл Кітінг і республіканець Томас Кейн

Члени палати представників США демократ Білл Кітінг і республіканець Томас Кейн заявили, що передача нової військової допомоги Україні, у рамках схваленого пакета, надійде до Києва "швидше, ніж вважається"

Про це вони сказали під час візиту до Києва, інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами Кіттінга, делегація американських конгресменів зустрілася з військовими 82-ї повітрянодесантної дивізії. Ті доповіли, що вони не просто чекали допомоги США, а були підготовані.

"Зброя буде доставлена сюди швидше, ніж я думаю, будь-які війська могли б мобілізуватися, щоб доставити її сюди. Дещо може бути за кілька днів, дещо - за тижні. Ми не знаємо розкладу, а навіть якби знали – ми б вам не сказали, тому що це може вплинути на стратегію у війні. Але факт в тому, що люди повинні бути впевнені, що робиться усе можливе з погляду швидкого отримання їх сюди", - наголосив демократ Кітінг.

Члени Палати представників США демократ Білл Кітінг і республіканець Томас Кейн

Крім того, республіканець Кейн заявив, що "певні люди" знають, що дозволено у новому законопроєкті допомоги Україні. Зокрема і вперше ракети ATACMS дальності 300 кілометрів, низка інших артилерійських систем та інші види специфічної зброї.

"Є люди, які в цій країні, так і в США, які знають, що буде входити в пакети. У нас є гарантії як у Сполучених Штатах, так і в цій країні, що люди зможуть дуже-дуже швидко використовувати матеріали, які надіслали", - зазначив Кейн.

  • Нагадаємо, 22 квітня з візитом до української столиці прибула двопартійна делегація американських конгресменів. З ними зустрівся президент України Володимир Зеленський.
Теги:
Україна
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
Читайте також:
Ілля Євлаш
21 квітня, 2024 неділя
Повітряні сили назвали найбільш незахищені від російських атак області України
На фото: Арнольд Шварценеґґер та Сильвестр Сталлоне
22 квітня, 2024 понедiлок
Шварценеґґер зізнався, що навмисно підштовхнув Сталлоне знятися у найгіршому фільмі в його карʼєрі
Віталій Манасян
21 квітня, 2024 неділя
"Ви не уявляєте, хто ми". Нацполіція звільнила свого оперативника, що погрожував відвідувачам елітного ресторану в Києві, - ЗМІ
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.6
    Купівля 39.6
    Продаж 40.1
  • EUR
    Купівля 42.27
    Продаж 43.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
23 квітня
06:56
РФ обстріляла теплоелектростанцію
Для відновлення ТЕС необхідно $350 млн, - директор ДТЕК Сахарук
06:38
Оновлено
обстріл, ППО
У Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги
06:34
КНДР, Північна Корея
Попередження для США і Південної Кореї: КНДР провела перші навчання з імітацією ядерного контрудару
06:00
зенітно ракетний комплекс Patriot
Греція може передати Україні системи Patriot: ЗМІ назвали умови
05:58
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія обіцяє суттєво збільшити військову допомогу Україні
05:33
Оновлено
Одеса безпілотник ППО
Росія запустила "шахеди" на Україну: в Одесі вибух, на Київщині працювала ППО
05:17
Бєлгород
Влада російського Білгорода повідомила про атаку безпілотників
05:03
Росія авіація
В аеропорту Охотська, що у Хабаровському краю РФ, літак застряг у багнюці
04:36
Петер Сіярто
Угорщина обіцяє блокувати допомогу ЄС для України на 2 млрд євро. Причина
04:08
Тайвань, землетрус
Тайвань за добу сколихнули понад 80 потужних землетрусів
03:40
Tesla авто
Tesla через падіння продажів знижує ціни на авто у кількох країнах
03:12
РЕБ, Р-330Ж «Житель»
Близько 46 тисяч авіарейсів з/до Британії мали проблеми з навігацією через вплив РФ на GPS, - The Sun
02:44
Японія та Норвегія
Уряд Норвегії пропонує продовжити тимчасовий захист для біженців з України до п’яти років
02:16
Дональд Трамп
У Нью-Йорку розпочався суд над Трампом у справі про махінації та підкуп порнозірки
01:48
Ріші Сунак
Човни, бронетехніка, ППО, ракети і набої: Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні
01:20
війна з росією Маріуполь
У Маріуполі прогримів вибух і виникла пожежа, окупанти пояснюють її горінням очерету, - Андрющенко
01:04
G7
Фінансування та обладнання: країни G7 домовилися оперативно реагувати на удари РФ по енергосистемі України
00:52
Польща Австралія Таїланд Африка Володимир Зеленський
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів п'яти країн
00:24
Оновлено
Володимир Зеленський та Джо Байден
Підписання закону про допомогу та домовленості про ATACMS: Зеленський поговорив з Байденом
2024, понедiлок
22 квітня
23:56
Дмитро Кулеба
"Рішення будуть": Кулеба повідомив про перемовини щодо чотирьох систем ППО Patriot
23:41
Джо Байден і Урсула фон дер Ляйєн
"Постійна міжнародна підтримка є життєво важливою": Байден обговорив допомогу Україні з фон дер Ляєн
23:21
санкції проти Ірану
Послабити виробництво ракет і дронів: ЄС погодив санкції проти Ірану після нападу на Ізраїль
23:03
конгрес США
"Деяку зброю можуть надати за кілька днів": конгресмен США про терміни постачання допомоги Україні
23:01
сервісний центр МВС
У Харкові запрацював перший в Україні сервісний центр МВС в укритті
22:51
Дмитро Пєсков
"Новий пакет допомоги Україні не змінить ситуацію на полі бою": російські фейки та маніпуляції за 22 квітня
22:50
бронетранспортер М113
США готують додатковий пакет військової допомоги Україні, який включатиме бронетехніку, - Politico
22:26
Оновлено
Вибух
Росія вдарила по кількох громадах Харківщини: загинув водій екскаватора, поранено волонтерку
22:13
гроші
Виписав собі премій на 145 тис. грн: керівнику управління соцзахисту на Київщині оголосили підозру
22:13
Полонені
Цікавляться спецслужби РФ і шахраї: Лубінець закликав не демонструвати дані полонених на мітингах і у соцмережах
21:48
Оновлено
До Києва прибула двопартійна делегація конгресу США
"Народ України розраховував на рішення про допомогу": Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією конгресу США
21:38
Ексклюзив
Джо Байден
"Сигнал, що з Росією вирішили закінчувати": дипломат Огризко про пакет допомоги від США
21:25
В Україні запрацював координаційний центр інтегрованого управління кордонами
Один із критеріїв вступу до ЄС: в Україні запрацював координаційний центр інтегрованого управління кордоном
21:20
Ексклюзив
Севастополь. Крим
ЗСУ розпочали перший етап операції з деокупації Криму, - військовий експерт Снєгирьов
21:07
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нарешті США мають представити стратегію перемоги України над РФ. Колонка Сергія Згурця
20:50
Оновлено
Росія вдарила по телевежі у Харкові: є перебої із сигналом ТБ
РФ ударила по телевежі в Харкові: звідки отримувати інформацію, якщо зник сигнал
20:37
Булінг
У Києві школяра побили однолітки: дитину прооперували, Лубінець звернувся до поліції та РДА
20:15
Шахтар - Марсель
Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ після 25-го туру
20:14
Ексклюзив
путін
Чому РФ де-факто здала свого "історичного союзника" Вірменію: пояснює експерт-міжнародник Данилов
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 789-го дня війни: Данія повідомила, коли передасть винищувачі F-16, ЗСУ знищили понад 600 безпілотників за добу
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Як Джонсон будив у Конгресі дух Рейгана
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV