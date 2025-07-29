Дипломат Хандогій припустив, чому Трамп поставив Путіну жорсткіший дедлайн для примирення з Україною

Таку думку висловив президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний і повноважний посол Володимир Хандогій в етері Еспресо.

"З самого початку, коли прозвучала цифра 50 дні, це було сприйнято з великим здивуванням серед багатьох політичних діячів. Багато країн висловилися з цього приводу, що ультиматуми на 50 днів не ставлять і фактично світ розцінив ці 50 днів як карт-бланш Путіну, щоб він спокійно собі продовжував агресію проти України. І, так би мовити, у відповідь нічого з боку Сполучених Штатів він не буде очікувати. Тобто, мені здається, був певний, ну, якщо не прямий політичний тиск на адміністрацію Трампа на нього, але загальний фон сприйняття цього ультиматуму так званого був зрозумілим. І крім того, відбулися абсолютно конкретні події. Мається на увазі продовження бомбардувань України з боку Путіна, які підштовхнули Трампа до, я думаю, і внутрішній був тиск з боку його радників і тих людей, які більш лояльно ставляться до України. Підштовхнули його все-таки прийняти більш зважене рішення і скоротити оцей, скажемо, дедлайн до 10-12 днів", - сказав він.

Володимир Хандогій вважає, що загалом це позитивна подія. Яка, крім усього іншого, говорить про те, що еволюція сприйняття Трампом позиції Росії продовжується.

Також, на його думку, з боку президента Сполучених Штатів Америки зростає внутрішнє невдоволення тим, що робить російський диктатор.

"І все більше і більше до свідомості Трампа, мені здається, доходить, що ця людина і Росія в цілому, вони розуміють силу перш за все. Тому подивимося, все-таки дочекаємося цих 10-12 днів. Нам відомо, що Трамп доволі часто міняє свої підходи, позиції, можливо, не стратегічні, але навіть тактичні. Отже, я не виключаю, що може за цей період статися щось таке, що змусить Трампа прийняти ще якісь рішення. Непередбачуваність президента Сполучених Штатів - це стало вже фішкою його президентства. Отже, подивимося, назагал все-таки це позитивно і виводить цей цей трек на якусь фінальну стадію. Ну, чи вдасться досягти миру, напевно, що ні, чи вдасться примусити Росію сісти за стіл переговорів - напевно, що ні. Але майданчик відкритий, і пропозиція України залишається в силі. І будемо будемо спостерігати за цією ситуацією", - додав дипломат.