Дипломат з Казахстану працював у Києві, шпигував для Росії, а попався у Польщі: усі подробиці

При цьому у його діяльності була зацікавлена РФ, а не Казахстан, розповідає казахстанське опозиційне медіа "Басе", яке присвятило викритому дипломату окреме відео, що вийшло 16 серпня 2025 року.

"З цієї фотографії на нас дивиться нічим не примітна особа. Казах. Спокійний погляд, обережна стрижка. Звичайний батько сімейства. Старшому синові п'ять років. Молодшому немає й двох", - йдеться у матеріалі.

За інформацією "Басе", Ануар Кайратули Бакібай, народився 9 грудня 1987 року у місті Павлодар, Республіка Казахстан. Закінчив Військово-інженерний інститут радіоелектроніки та зв'язку Міністерства оборони Казахстану у 2011 році.

У Києві він вважався помічником військового аташе, мав акредитацію до квітня 2027 року та дипломатичний імунітет. Жив із сім'єю, вільно переміщався територією України та Євросоюзу.

"Але 29 липня все змінилося. Бакібай виїхав до Польщі, а вже 30 липня у місті Бидгощ його затримали польські силовики - за підозрою у шпигунстві", - розповідає журналістка Наталія Садикова у сюжеті "Басе".

За даними від джерел Садикової, Бакібай намагався зібрати дані про військові об'єкти НАТО в Євросоюзі:

"Інсайдери стверджують: він шпигував не лише у Польщі, а й в Україні - на користь Російської Федерації. На території України його затримати було неможливо - імунітет. Максимум – позбавлення акредитації та депортація. Українська сторона виявилася на крок попереду: оперативно передала дані колегам із Польщі, і "фігуранта зняли" на території ЄС, де його дипломатичний захист не діяв".

Дядько з племінником

Затриманий доводиться племінником полковнику Кісентаєву Бакитжану Бегімбаєвичу - військовому аташе у посольстві Казахстану в Україні, зазначає Садикова.

За інформацією інсайдерів, Кісентаєв, Бакібай та ще один співробітник диппредставництва були формально незалежні від посольства:

"У них був власний бюджет, окремі канали зв'язку та автономія у пересуванні. Жили не в посольстві, а в орендованих квартирах із дружинами, на відміну від інших дипломатів, яким привозити сім'ї заборонено".

За словами Наталії Садикової, вона спробувала зв'язатися з Кісентаєвим, але його телефон вимкнено. Не виключено, що він уже залишив територію України, йдеться у сюжеті "Басе".