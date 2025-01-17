Дипломати РФ пробралися до закритої частини парламенту Британії, їх вигнала охорона, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian.

Невелика група дипломатів з російського посольства приєдналася до публічної екскурсії будинками парламенту, в якийсь момент вони відстали від екскурсії та увійшли до приміщення Палати лордів з обмеженим доступом. Незабаром їхня охорона виявила і вигнала звідти.

"Ми підозрюємо, що вони просто хотіли похвалитися перед Кремлем, що проникли до британського парламенту. Ситуація не ідеальна, але їх піймали до того, як було завдано будь-якої шкоди", - сказало джерело в парламенті.

Після інциденту члени парламенту та їхні колеги отримали письмове попередження від спікерів обох палат не запрошувати російських дипломатів до парламенту.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну російському послу, дипломатам та працівникам посольства РФ у Лондоні заборонено відвідувати парламент Британії.