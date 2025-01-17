Дипломати РФ пробралися до закритої частини парламенту Британії, їх вигнала охорона, - The Guardian
Російські дипломати увійшли до приватної зони парламенту Великої Британії, що стривожило співробітників служби безпеки та викликало особисті попередження спікерів обох палат
Про це повідомляє The Guardian.
Невелика група дипломатів з російського посольства приєдналася до публічної екскурсії будинками парламенту, в якийсь момент вони відстали від екскурсії та увійшли до приміщення Палати лордів з обмеженим доступом. Незабаром їхня охорона виявила і вигнала звідти.
"Ми підозрюємо, що вони просто хотіли похвалитися перед Кремлем, що проникли до британського парламенту. Ситуація не ідеальна, але їх піймали до того, як було завдано будь-якої шкоди", - сказало джерело в парламенті.
Після інциденту члени парламенту та їхні колеги отримали письмове попередження від спікерів обох палат не запрошувати російських дипломатів до парламенту.
Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну російському послу, дипломатам та працівникам посольства РФ у Лондоні заборонено відвідувати парламент Британії.
- У четвер, 16 січня, до Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Разом з президентом Володимиром Зеленським вони підписали угоду про 100-річне партнерство.
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