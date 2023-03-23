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OPINION

Світ для тирана звузився. І для громадян Росії теж

Віктор Каспрук
23 березня, 2023 четвер
18:03
Погляд Віктор Каспрук

Громадян країни, яку очолює міжнародно визнаний терорист, скрізь за її межами визначатимуть, як світових ізгоїв, що через свою мовчазну згоду з ним, самі стали злочинцями

Видача Палатою  попереднього провадження Міжнародного кримінального суду ордерів на арешт двох осіб у контексті війни в Україні – російського президента Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової, по суті, делегітимізує правління російського диктатора.

Можна сказати, що 17 березня стає історичним днем, оскільки Путін в очах всього світу втратив свій статус. Власне, це було "подарунком" Москві перед зустріччю російського диктатора з Сі Цзиньпіном, якому ще ніколи не доводилося спілкуватися з Путіним, коли той став міжнародно визнаним злочинцем.

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Росія сьогодні входить у величезну демографічну кризу. І викрадення тисяч українських дітей, щоб компенсувати зменшення населення Росії, є неймовірним злом. Путін – темна сила, з якою мусить спільно боротися увесь світ. Ці діти, батьків яких у більшості випадків, вбили російські терористичні війська, насильно позбавленні своєї країни та національної ідентичності, матимуть шрами на душі на все життя. Лише кремлівські монстри могли додуматися до такого злого умислу, і всі вони мусять понести за це справедливе і незворотне покарання. А міжнародна громадськість вже нині має подумати про програму повернення викрадених дітей назад в Україну, для возз’єднання їх зі своїми родинами.

Викрадення тисяч українських дітей, щоб компенсувати зменшення населення Росії, є неймовірним злом. Путін – темна сила, з якою мусить спільно боротися увесь світ. Ці діти, батьків яких у більшості випадків, вбили російські терористичні війська, насильно позбавленні своєї країни та національної ідентичності, матимуть шрами на душі на все життя

Всупереч тому, що Москва не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду, для кремлівського небожителя тепер це вже нічого не змінює. Тепер Путін вже ніколи не зможе взяти участь в роботі G20, бути присутнім на міжнародних зустрічах, якщо вони не відбуватимуться в Китаї, Ірані чи Північній Кореї. І тепер, коли б в Росії з’явилися відповідальні сили, здатні передати Путіна до Гааги, як це зробила свого часу Сербія щодо Слободана Мілошевича, то це стало найкращим виходом для всіх росіян.

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Світ для тирана звузився, і тепер у нього залишається лише два варіанти: до кінця свого життя переховуватися у Росії або решту свого земного часу провести у в’язниці.

Хоча реальність є такою, що він добровільно ніколи не візьме на себе відповідальність за скоєні злочини в Україні.  Його війна триватиме й надалі, і тепер єдиний спосіб її завершити  – покласти край не тільки правлінню Путіна, а і його існуванню. І в цьому сенсі потрібно не тільки видати ордер на його арешт, а й визнати Путіна злочинцем номер один у світі, на кшталт Осами бен Ладена. З усіма наслідками, які з цього випливають.  

Рішення Міжнародного кримінального суду є глибоко символічним. Воно свідчить про солідарність світу в об’єднанні проти Путіна і матиме далекосяжні наслідки. І також здатне призвести до подальших санкцій та спонукати населення Росії усунути його. А оскільки обвинувачення, що висить над його головою, ніколи не зникне, то це може стати заохочувальним поштовхом до завершення війни Росії з Україною.

Рішення Міжнародного кримінального суду є глибоко символічним. Воно свідчить про солідарність світу в об’єднанні проти Путіна і матиме далекосяжні наслідки. І також здатне призвести до подальших санкцій та спонукати населення Росії усунути його

Крім того, його можуть заарештувати власні військові, якщо війна затягнеться і вони побачать, що жодних шансів на перемогу у Російської Федерації не існує.  Цілком ймовірно, що Путіна  кинуть під "локомотив історії" заради примирення з Заходом і скасування санкцій.

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І коли в Кремлі зараз кажуть, що не визнають рішення цього суду, вони нічого не зможуть зробити з тим, що узурпатор не зможе їздити до більшості країн світу. Тепер це фактично присуд Росії на її ізоляцію. І громадян країни, яку очолює міжнародно визнаний терорист, скрізь за її межами визначатимуть, як світових ізгоїв, що через свою мовчазну згоду з ним, самі стали злочинцями.

Путін під час своєї війни в Україні, встановив новий рівень зла, і тепер на його фоні деякі з найгірших злочинців минулих часів вже виглядають не такими злими, як він сам. Кривавий воєнний злочинець винний у масових вбивствах мирних жителів, дітей, старих і немічних людей. Різник Грозного, Сирії, а тепер і України – він створив  собі жахливу репутацію. А в Москві ще дивуються – чому це так багато країн хочуть приєднатися до НАТО.

Путін під час своєї війни в Україні, встановив новий рівень зла, і тепер на його фоні деякі з найгірших злочинців минулих часів вже виглядають не такими злими, як він сам

Наразі ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, є чітким сигналом Путіну та всьому світу, що він офіційно вважається воєнним злочинцем. Росія тепер його в’язниця. Усі, хто допомагають злочинцю, також підлягають кримінальній відповідальності. Відтепер історія назавжди пам’ятатиме Путіна як монстра, диктатора, воєнного злочинця, а населенню Росії було надіслано рішуче повідомлення, що будь-який росіянин, який підтримує воєнного злочинця, є також співучасником його злочинів.

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Не дивлячись на те, що фізичний арешт і доставлення диктатора до Гааги можуть бути дещо відкладені, після такого рішення суду, в держав колективного Заходу з’являється більше важелів впливу на такі країни, як Індія, Південна Африка, Бразилія чи Аргентина. Світ нарешті визнав, хто є злочинцем, і настав час цим байдужим до страждань українців країнам відкинути власні економічні та емоційні інтереси та прийняти правильні рішення.

Міжнародний престиж є величезним надбанням для тоталітарних правителів, оскільки він дає їм "вуличну довіру" серед громадян, і, своєю чергою, живить шовіністичні настрої. Цей кримінальний ордер для Путіна є дуже незручним сам по собі, попри думки Росії щодо Міжнародного кримінального суду. Тепер росіяни ніколи не побачать Путіна, який зустрічається з понад 50 лідерами західних країн на їхній території, він ніколи не виступатиме в ООН. Його здатність представляти себе могутньою світовою геополітичною фігурою буде обмежена фотосесіями з Сі Цзіньпіном, Кім Чен Ином та Башаром Асадом.

Міжнародний престиж є величезним надбанням для тоталітарних правителів, оскільки він дає їм "вуличну довіру" серед громадян, і, своєю чергою, живить шовіністичні настрої

Це створює значний внутрішній тиск на Путіна. І цим, без сумніву, скористаються його підлеглі. Місяці перебування  Путіна на своїй посаді можуть бути ліченими.  Все, що зараз потрібно зробити Сполученим Штатам і їхнім союзникам, то це оголосити нагороду на доставку тирана до Гааги. Винагородою може бути, наприклад, декілька мільярдів доларів з викрадених ним у росіян сотень мільярдів.  Потрібно тільки, щоб в Російській Федерації знайшлися люди, які готові допомогти міжнародному правосуддю.

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Путін заслуговує на таку ж долю, як і воєнні злочинці, засуджені на Нюрнберзькому процесі в 1946 році. Психопатичний тиран проводить кампанію масових вбивств і геноциду українців, знищуючи міста, вбиваючи та калічачи невинних мирних жителів, змушуючи мільйони людей залишати їхні домівки, кидаючи мертвих у братські могили або спалюючи їх у мобільних крематоріях, щоб приховати воєнні злочини, катуючи та страчуючи військовополонених. З часів Другої світової війни в Європі не бачили таких жахливих злочинів проти людства. 

Диктатори-вбивці не можуть уникнути справедливого покарання. На всіх них чекає насильницький, болісний і кривавий кінець. Маленький на зріст Путін став великим монстром, на якого вже давно зачекатися його колеги – Ніколає Чаушеску, Саддам Хусейн, Муаммар Каддафі та Слободан Мілошевич. А тепер і до Путіна неухильно наближається розплата. Час настав.  

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Про автора. Віктор Каспрук, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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