До Києва прибули міністри освіти та закордонних справ Португалії
У понеділок, 5 лютого, з візитом до української столиці прибули міністр закордонних справ Португалії Жоао Кравіньйо та міністр освіти Жоау Кошта
Про це Кравіньо повідомив у соцмережі Х.
"Чудово знову бути в Києві, цього разу з моїм колегою Жоао Коштою, щоб підтвердити нашу підтримку відновлення України", - йдеться у повідомленні.
- Наприкінці грудня міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову з португальською колегою Хеленою Каррейраш з приводу навчання українських пілотів на F-16.
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