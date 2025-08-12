До Тайваню наближається тайфун: сотні людей евакуйовують

Про це інформує Reuters.

Вказано, що на Тайвань насувається тайфун Podul середньої сили з поривами вітру до 155 км/год. Він, ймовірно, вийде на сушу 13 серпня і обрушиться на південно-східне узбережжя острова.

У східному окрузі Хуалянь майже 700 людей евакуюють, щоб убезпечитися від ризику переливу природної греблі, що утворилася після зсуву, спричиненого попереднім тайфуном.

"Ми повинні особливо закликати людей, які живуть нижче за течією, дотримуватися вказівок уряду та евакуюватися", - наголосив представник Національного науково-технічного центру з питань зменшення ризиків стихійних лих.

За прогнозами Центральної метеорологічної служби, протягом найближчих днів у південних гірських районах очікується до 600 мм опадів.