До Тайваню наближається тайфун: сотні людей евакуйовують
Влада Тайваню у вівторок, 12 серпня, наказала розпочати евакуацію сотень людей з північно-східного узбережжя: на острів насувається тайфун
Про це інформує Reuters.
Вказано, що на Тайвань насувається тайфун Podul середньої сили з поривами вітру до 155 км/год. Він, ймовірно, вийде на сушу 13 серпня і обрушиться на південно-східне узбережжя острова.
У східному окрузі Хуалянь майже 700 людей евакуюють, щоб убезпечитися від ризику переливу природної греблі, що утворилася після зсуву, спричиненого попереднім тайфуном.
"Ми повинні особливо закликати людей, які живуть нижче за течією, дотримуватися вказівок уряду та евакуюватися", - наголосив представник Національного науково-технічного центру з питань зменшення ризиків стихійних лих.
За прогнозами Центральної метеорологічної служби, протягом найближчих днів у південних гірських районах очікується до 600 мм опадів.
- 20 січня на півдні Тайваню стався землетрус магнітудою 6,4 бала в гірській місцевості поблизу міста Чіаї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.66
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе